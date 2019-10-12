«Я представляю, как вскрываю ее очаровательный череп, достаю мозги и пытаюсь найти ответы на основные вопросы любого брака: «О чем ты думаешь? Что ты чувствуешь? Что мы сделали друг с другом?», – эти мысли из фильма «Исчезнувшая» часто волнуют людей на поздних этапах отношений. Их семена засеиваются еще на ранней стадии, когда пара всего лишь забавляется в игру, которая в НЛП называется «ближе-дальше». Вы то невероятно близки, то вдруг он или она холодеет, не отвечает на звонки, динамит свидания. Суть игры – сломать другого человека и привязать его к себе, ведь объект из сил выбивается, чтобы вернуть расположение партнера. Питер Крауч и его жена Эбгейл Клэнси подняли ставки в этой игре на заоблачный уровень.

Все началось в 2006 году, когда двухметровый Крауч играл за «Ливерпуль» и зашел в бар после матча. Питер уже давно прославился и разбогател, его любили на «Энфилде» и вызывали в сборную. У стойки двухметрового нападающего заметила начинающая модель и участница попсового герлс-бэнд Эбби, которой только исполнилось 20. Крауч как-то сказал, что только благодаря футболу не остался девственником. Так что внимание роскошной юной блондинки для него оказалось весомым событием.

Но после пары свиданий Эбби ушла в глухой игнор, а бедняга Питер заваливал ее звонками, сообщениями и подарками. Постепенно модель оттаивала, но едва Крауч успокаивался, Эбби мгновенно покрывалась корочкой льда. Девушки более искушены в таких играх, и 25-летний футболист наглухо утонул в манипуляциях красавицы. Но спустя несколько месяцев в руках Крауча оказался роскошный шанс отодвинуть игру от своих ворот.

Эбби совсем не любит футбол, поэтому у нее было много свободного времени, пока Крауч гремел костями по полям. На чемпионате мира в Германии Питер забивал Тринидаду и Тобаго и праздновал гол танцем робота. А его любовь в Англии вместе с бывшим нюхала кокаин со специальной ложечки. Обманутый форвард мгновенно расстался с девушкой, и Крауч с Клэнси вдруг поменялась ролями. Теперь уже Эбби заливалась слезами, разряжала телефон бойфренда бесконечными звонками и даже вышла к журналистам. Девушка рассказала, что баловалась кокаином два года назад, когда пела в группе, и фото сделаны в то время, а сейчас она сосредоточена на моделинге и никогда не поставит под удар свою карьеру и Крауча. Питер растаял и простил Эбби, и этот урок помог ей переосмыслить отношение к своему мужчине. Помог ей, но не ему: спустя четыре года идиллии Крауч сам задрал ставки.

В 2010-м Питер и Эбби отправились в романтическое путешествие по Сардинии, а через несколько дней после возвращения Крауч уже был в Мадриде и тусил в клубе с друзьями. На танцполе великан приметил симпатичную девушку. Позже 19-летняя проститутка Моника Минт поделилась подробностями случившегося: «Он подошел, когда я танцевала. Мне сказали, что он пьян, но мне показалось, что он слегка навеселе. Он был дружелюбен. Мы танцевали, он трогал мою спину, бедра, попу, грудь и говорил «Потрясающе». Клиента, которого я ждала, не было, и я присоединилась к его компании. Он платил за все. Питер с друзьями пили водку из двухлитровой бутылки, а еще стояла бутылка шампанского. Потом мы договорились обо всем и сели в такси», – рассказала девушка, которая получила от футболиста 900 евро за секс в тачке и отеле, а потом оставила и свой номер на будущее.

Когда история всплыла, Клэнси порвала Питера на части. «Эбби была в бешенстве: тот, в кого она влюблена до безумия, так плохо с ней поступил. Она узнала обо всем, пока снимала шоу в Манчестере, и позвонила ему в слепой ярости. Она кричала на него и обзывала последними словами. Краучи большой мальчик, но она заставила его чувствовать себя карликом. Он умолял ее о прощении, рассказывал какие-то небылицы, а она кричала: «Ты, ублюдок, как ты мог?!» Теперь она думает, есть ли у них будущее», – сообщил друг Эбби.

Но девушка оказалась намного умнее: все-таки модель сама не святая и могла поставить себя на место Крауча. После его косяка руль снова оказался в ее руках, и Эбби воспользовалась моментом по полной: в считанные месяцы женила на себе Питера, добавила к этому беременность и кучу привилегий. С тех пор Крауч превратился в шелкового подкаблучника и домохозяина.

В колонке для The Sun, которую вела Тайная жена футболиста, автор рассказывала, как изменились отношения пары: «Эбби простила Питера очень скоро после его приключений с проституткой в Мадриде. Но теперь однозначно она мужик в доме. Она обожает ходить на вечеринки, отлично проводит время, выпивает и тусуется. Пока Питер сидит дома с детьми».

Другой колумнист-инсайдер – Тайный футболист – рассказывал историю о неназванной паре, в которой позднее фанаты распознали Питера и его жену.

«Мой бывший партнер как-то столкнулся на курорте в Дубае с игроком сборной Англии и его женой. Вы все знаете этого парня из сборной, а его дама даже более известна. Мой приятель, красивый засранец, загорал у бассейна и заметил, как жена того футболиста нырнула в воду. Как только она встретилась с ним взглядом, то поплыла прямиком к нему.

Девушка приблизилась и обвилась ногами вокруг него. Все это время муж спал на лежаке под ближайшим деревом. Приятель даже показывал фотки, которые леди отправила после возвращения. Любой, кто заснял бы ту сцену у бассейна, сделал жизни четырех людей невыносимыми», – писал Тайный футболист.

Но при этом безумии Питер и Эбби сохранили отношения и сделали троих детей. В 2018-м Эбби отметила годовщину свадьбы слезливым постом: «Семь лет назад я вышла замуж за любовь всей жизни, родственную душу, главный источник вдохновения. Ты человек, с которым я хочу встретить старость, с которым я хочу смеяться, плакать, делать все, что я люблю. Детка, вместе навсегда». А когда Крауч подписал последний контракт в карьере с «Бёрнли» зимой 2019-го, Эбби подарила ему четвертого ребенка.

В «Исчезнувшей» есть еще одна мысль, которая применима к семье Крауча и Клэнси: «Мы такие милые, что хочется врезать нам по роже». Милота в фильме Финчера кончилась кровавой баней, и страсти, которые Питер и Эбби устраивают друг другу за кадром, лишь немного уступают в градусе героям триллера.

Нет, Мазилкин пишет не только эту вашу желтуху – проверь сам:

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