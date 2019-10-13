Бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо вспомнил свой промах в серии пенальти в финале чемпионата мира-1994.

«Никогда в своей жизни я не бил пенальти выше перекладины – только в том матче. Я до сих пор вспоминаю тот момент, когда ложусь спать. В детстве я мечтал сыграть в финале чемпионата мира между Италией и Бразилией. Единственное – в моих мечтах не было того, что я промахиваюсь с пенальти.

Я бы отдал все, чтобы вернуться в тот день и все исправить. В 2002 году у меня была надежда, но я остался дома. Возможно, это покажется вам высокомерным, но я считаю, что заслуживал поехать на ЧМ-2002. Я заслужил быть там, у футбола был должок передо мной», – приводит слова Баджо Football Italia.

Основное и дополнительное время финала между Бразилией и Италией завершились вничью 0:0.

В серии пенальти были сильнее бразильцы – 3:2.

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