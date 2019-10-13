Ассистент главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри приобрел недвижимость. Все бы ничего, но новый особняк Джона находится в метрах от дома Уэйна Бриджа.

Неловкость ситуации в том, что в 2010-м Джон соблазнил бывшую жену Уэйна Ванессу Перронсель через пару недель после развода. ДжейТи проводил время с дамой под предлогом того, чтобы утешить ее в непростой жизненный период, однако все зашло слишком далеко. Пикантность истории добавляет то, что у Уэйна с бывшей женой был общий ребенок, кроме того, мужчины вместе выступали за «Челси» и сборную Англии, находясь в дружеских отношениях.

После той истории Бридж отказался пожать Терри руку перед игрой «синих» против «Сити», за который в то время бегал Уэйн. Инцидент случился накануне ЧМ-2010, и Бридж покинул расположение сборной прямо перед стартом турнира. Терри лишился капитанской повязки в национальной команде, а Англия провалила турнир. Одной из причин называется негативная атмосфера в коллективе.

39-летний Бридж завершил карьеру в «Рединге» в 2014 году.

Терри считается легендой «Челси» и сборной Англии, несмотря на стыдную историю.

Терри изменил жене с девушкой друга и настоял на аборте. Скандал чуть не убил карьеру Джона

Качай приложение Eurosport для iOS и Android