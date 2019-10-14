Квизы

Криштиану Роналду не только великий чемпион, но еще и очень любвеобильный мужчина. О его приключениях с дамами пока не пишут баллады, но судебные иски уже есть. Криш целует буквально все, что видит – одинаковую страсть нападающего вызывают и девушки, и кубки. Eurosport.ru предлагает угадать по фрагменту фото, кого целует Роналду.

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