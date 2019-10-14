Сумасшедший эпизод случился во втором футбольном дивизионе Дании: команда забила мяч и побежала праздновать к угловому флажку, но фанаты на стадионе были не в восторге от этой идеи.

Один из болельщиков запустил в группу ликующих игроков стакан пива, но страшного не случилось: один из футболистов ловко поймал пластиковую тару, залпом выпил пенное и метнул пустой бокал в сторону трибуны.

УЕФА с прошлого сезона разрешил продавать пиво на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Продажа возможна при условии, что это разрешает местное законодательство.

Тренер, который чуть не прибил «Ливерпуль». Он был лучше Гвардиолы в 2019-м и давал игрокам на пиво

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