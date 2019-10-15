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Черчесов или Харин? Измайлов или Широков? Кого не хватает на фото сборной России

Черчесов или Харин? Измайлов или Широков? Кого не хватает на фото сборной России
Дмитрий Панферов

12 мин. назад

Квизы

Квиз по легендарным составам российской команды.

В истории сборной России было много по-настоящему великих команд и игроков. Одни запомнились успехами и мощными победами, другие – непонятными поражениями и обидными вылетами. Ниже квиз, где собраны и первые, и вторые. Нет только сборной, которая влетела Португалии 1:7, но про нее есть отдельный тест. Попробуй вспомнить составы всех остальных, но приготовься, потому что будет очень сложно.

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