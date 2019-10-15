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Черчесов или Харин? Измайлов или Широков? Кого не хватает на фото сборной России
Квизы
Квиз по легендарным составам российской команды.
В истории сборной России было много по-настоящему великих команд и игроков. Одни запомнились успехами и мощными победами, другие – непонятными поражениями и обидными вылетами. Ниже квиз, где собраны и первые, и вторые. Нет только сборной, которая влетела Португалии 1:7, но про нее есть отдельный тест. Попробуй вспомнить составы всех остальных, но приготовься, потому что будет очень сложно.
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