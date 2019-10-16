Квизы

Футбол – игра странная и не всегда логичная. А когда дело касается денег и оценки стоимости игроков – особенно. Кто-то заслуживает 200 миллионов за гениальное маркетинговое продвижение, а кто-то выносит всех подряд, но едва добирается до 10 млн. Ниже тест, в котором будут только дорогие футболисты и не самые статусные сборные.

Transfermarkt оценил их в начале октября-2019, а теперь оцени ты и определи, кто дороже: звезда или 20-25 человек, играющих под одним флагом.

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