Getty Images
В КНДР на матч против Южной Кореи не пустили журналистов, фанов, операторов и запретили писать о нем
Хорошо, что хотя бы футболистов впустили.
15 октября в Пхеньяне прошел матч квалификации ЧМ-2022 между КНДР и Южной Кореей (0:0).
Встреча прошла на 50-тысячном стадионе имени Ким Ир Сена, но на трибунах не было болельщиков. Власти КНДР не пустили в страну фанатов Южной Кореи и закрыли допуск иностранным журналистам. Прямая трансляция матча не велась, как и текстовые лайвы с места событий.
Единственным источником информации с места событий стал делегат Азиатской конфедерации футбола.
- На игру приехал президент ФИФА Джанни Инфантино, но это никак не повлияло на закрытость матча.
- КНДР и Южная Корея сыграли друг с другом впервые с 1990 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте