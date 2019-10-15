15 октября в Пхеньяне прошел матч квалификации ЧМ-2022 между КНДР и Южной Кореей (0:0).

Встреча прошла на 50-тысячном стадионе имени Ким Ир Сена, но на трибунах не было болельщиков. Власти КНДР не пустили в страну фанатов Южной Кореи и закрыли допуск иностранным журналистам. Прямая трансляция матча не велась, как и текстовые лайвы с места событий.

Единственным источником информации с места событий стал делегат Азиатской конфедерации футбола.

На игру приехал президент ФИФА Джанни Инфантино, но это никак не повлияло на закрытость матча.

КНДР и Южная Корея сыграли друг с другом впервые с 1990 года.

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