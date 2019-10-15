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В КНДР на матч против Южной Кореи не пустили журналистов, фанов, операторов и запретили писать о нем

В КНДР на матч против Южной Кореи не пустили журналистов, фанов, операторов и запретили писать о нем
Eurosport

1 час назад

Хорошо, что хотя бы футболистов впустили.

15 октября в Пхеньяне прошел матч квалификации ЧМ-2022 между КНДР и Южной Кореей (0:0).

Встреча прошла на 50-тысячном стадионе имени Ким Ир Сена, но на трибунах не было болельщиков. Власти КНДР не пустили в страну фанатов Южной Кореи и закрыли допуск иностранным журналистам. Прямая трансляция матча не велась, как и текстовые лайвы с места событий.

Единственным источником информации с места событий стал делегат Азиатской конфедерации футбола.

  • На игру приехал президент ФИФА Джанни Инфантино, но это никак не повлияло на закрытость матча.
  • КНДР и Южная Корея сыграли друг с другом впервые с 1990 года.
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