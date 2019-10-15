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Телеведущая Джорджиа Вентурини – как вода, огонь и работающие люди. От нее невозможно оторвать глаз

Телеведущая Джорджиа Вентурини – как вода, огонь и работающие люди. От нее невозможно оторвать глаз
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

От нее я готов услышать любые новости.

Джорджиа Вентурини – итальянская модель, телеведущая и участница реалити-шоу. С сентября 2019-го Джорджиа ведет шоу Tiki Taka, заменив жену Мауро Икарди Ванду Нару.

Ванде переехала вместе с мужем в Париж после трансфера в «ПСЖ». Но Джорджиа тоже неплохо справляется.

Ниже – самые-самые отборные снимки из инстаграма Вентурини.

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