Eurosport
Телеведущая Джорджиа Вентурини – как вода, огонь и работающие люди. От нее невозможно оторвать глаз
От нее я готов услышать любые новости.
Джорджиа Вентурини – итальянская модель, телеведущая и участница реалити-шоу. С сентября 2019-го Джорджиа ведет шоу Tiki Taka, заменив жену Мауро Икарди Ванду Нару.
Ванде переехала вместе с мужем в Париж после трансфера в «ПСЖ». Но Джорджиа тоже неплохо справляется.
Ниже – самые-самые отборные снимки из инстаграма Вентурини.
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