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Величайший гол колумбийской футболистки с 40 метров, которому позавидует Роберто Карлос

Величайший гол колумбийской футболистки с 40 метров, которому позавидует Роберто Карлос
Eurosport

37 мин. назад

Женский футбол тоже умеет завораживать.

В первом туре группового этапа розыгрыша женского Кубка Либертадорес-2019 колумбийская «Америка» переиграла парагвайский «Либертад» – 1:0.

Единственный мяч умопомрачительным ударом с 40 метров забила 29-летняя Мария Каталина Усме. Девушка сочным ударом с левой ноги вкрутила мяч точно в девятку.

  • В 2015 году Мария Каталина стала лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес – Усме забила 8 мячей.
  • Девушка участвовала в ЧМ-2011 и 2015, а также в Олимпийских играх-2012 и 2016 годов.
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