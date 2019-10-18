Центральный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барсой» официально перенесен, но новая дата неизвестна.

Из-за беспорядков в Каталонии руководство Примеры предложило клубам поменяться: ближайшее Класико прошло бы в Мадриде, а вторая встреча 1 марта – в Барселоне. Но стороны не договорились между собой.

17 октября Marca сообщила, что матч пройдет 18 декабря, но это оказалось собственным подсчетом журналистов, вычисливших свободные даты.

18 октября Федерация футбола Испании опубликовала пресс-релиз. В нем сказано, что регламент запрещает меняться клубам домашними матчами. Так же клубы обязаны сами договориться о новой дате матча в Каталонии до 10 утра 21 октября. Если «Барса» и «Реал» так и не договорятся, дату матча определит специальный комитет.

Беспорядки в Каталонии начались из-за приговора организаторам референдума о независимости Каталонии от Испании.

В столкновениях с полицией пострадал 131 мирный житель, а также 40 представителей правоохранительных органов.

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