Eurosport
«Ман Юнайтед» напряжет «Ливерпуль», а Карпин сдержит «Зенит». Главные ставки уикенда
Фирменный прогноз на клуб Саши Головина тоже на месте.
Англия. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (20 октября, 18:30)
Ставка: победа «дьяволов» с форой «плюс один» за 1,69
Уле-Гуннар СульшерGetty Images
Фанатов «МЮ» откровенно жалко. После худшего старта за 30 лет манкунианцы примут «Ливерпуль», но без форы (и без слез) линию можно даже не изучать. Мерсисайдцы – очевидные фавориты, а на домашнюю победу «дьяволов» дают 4,9 – унизительный кэф для самого титулованного клуба Англии.
Правда, есть надежда, что Сульшер все же взбодрит парней перед сверхпринципиальной дуэлью. Во-первых, в паузу можно было перезагрузиться, во-вторых, парням пора биться за коуча, пока вместо Оле-Гуннара не поставили бесхарактерного Блана.
Скорее всего, «Ливерпуль» правда выиграет, но вряд ли с крупной разницей. Поможет фора «плюс один»: при минимальном поражении «МЮ» деньги вернутся на счет, а ничья принесет беттеру ощутимый профит.
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Англия. «Тоттенхэм» – «Уотфорд» (19 октября, 17:00)
Ставка: победа «шпор» с форой «минус один» за 1,61
Самые легкие деньги выходных – разъяренные лондонцы против самой убогой команды АПЛ. У «шершней» по-прежнему нуль побед, всего четыре забитых мяча, деревенская оборона и роскошные шансы рухнуть в Чемпионшип по итогам сезона.
В матчах с подобными клубами нужно преодолевать такие кризисы, как сейчас у «Тоттенхэма». Это не просто встреча с аутсайдером за три очка – «шпорам» важно устроить разгром (для уверенности), а заодно извиниться перед фанатами за 0:3 от «Брайтона». Так что в худшем случае будет минимальная победа и денежный камбэк, а в лучшем – уверенный вин и +60% от исходной ставки.
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Россия. «Динамо» – «Краснодар» (20 октября, 19:00)
Ставка: гости выиграют с форой ноль за 1,78
«Краснодар»Getty Images
Самая странная котировка уикенда. То ли букмекеры что-то знают, то ли слишком верят в нового коуча «Динамо» Кирилла Новикова (кто это?), то ли правда думают, что в честь 90-летия Яшина москвичи внезапно проведут нормальный матч.
Да с чего бы? У бело-голубых намертво разобранная команда, для которой станет грандиозным успехом непопадание в стыковые матчи. Обыграть «Краснодар» вообще нереально, ничья станет подвигом, а достойное поражение – самый очевидный расклад.
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Франция. «Монако» – «Ренн» (20 октября, 18:00)
Ставка: обе забьют за 1,76
Пока Саша Головин будет отсиживать дисквал на трибуне, монегаски продолжат раскручивать рулетку. Для тех, кто не в курсе, «Монако» – самая рок-н-ролльная команда сезона: регулярно упускает победы с 2:0, внезапно перестает двигаться в обороне, коллекционирует красные карточки и балансирует над зоной вылета – типичные панки.
Игра с «Ренном» – очередное шапито. Например, можно смело ставить за «обе забьют»: хозяевам хватит класса, чтобы вонзить хотя бы один мяч, но и абсурдный привоз тоже обязательно случится. Если этого прогноза мало, есть вариант влупить на непоражение крепкого «Ренна» за 1,95 – у этих середняков все хорошо с дисциплиной, а у «Монако» – тотальный хаос. Тем более, без Головина.
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А еще:
– 2,36 на то, что цепкий, куражный и просто сильный «Ростов» не уступит «Зениту» в Петербурге – явный перебор. Почти все игроки хозяев откисают после сборных, поэтому ребята Карпина будут гораздо свежее.
Конечно, Семак все равно фаворит, но такими коэффициентами разбрасываться нельзя – надо грузить и топить за Валеру. Он явно кайфует от нахождения на вершине и постарается продлить этот период. 19 октября, 19:00, за линком – сюда.