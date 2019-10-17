Ставка: победа «дьяволов» с форой «плюс один» за 1,69

Уле-Гуннар СульшерGetty Images

Фанатов «МЮ» откровенно жалко. После худшего старта за 30 лет манкунианцы примут «Ливерпуль», но без форы (и без слез) линию можно даже не изучать. Мерсисайдцы – очевидные фавориты, а на домашнюю победу «дьяволов» дают 4,9 – унизительный кэф для самого титулованного клуба Англии.

Правда, есть надежда, что Сульшер все же взбодрит парней перед сверхпринципиальной дуэлью. Во-первых, в паузу можно было перезагрузиться, во-вторых, парням пора биться за коуча, пока вместо Оле-Гуннара не поставили бесхарактерного Блана.

Скорее всего, «Ливерпуль» правда выиграет, но вряд ли с крупной разницей. Поможет фора «плюс один»: при минимальном поражении «МЮ» деньги вернутся на счет, а ничья принесет беттеру ощутимый профит.

Жми на ссылку, если тоже надеешься, что магическая серия Клоппа прервется на «Траффорде»

Ставка: победа «шпор» с форой «минус один» за 1,61

Самые легкие деньги выходных – разъяренные лондонцы против самой убогой команды АПЛ. У «шершней» по-прежнему нуль побед, всего четыре забитых мяча, деревенская оборона и роскошные шансы рухнуть в Чемпионшип по итогам сезона.

В матчах с подобными клубами нужно преодолевать такие кризисы, как сейчас у «Тоттенхэма». Это не просто встреча с аутсайдером за три очка – «шпорам» важно устроить разгром (для уверенности), а заодно извиниться перед фанатами за 0:3 от «Брайтона». Так что в худшем случае будет минимальная победа и денежный камбэк, а в лучшем – уверенный вин и +60% от исходной ставки.

Кликай здесь, если знаешь, что выздоровление «Тоттенхэма» начнется с избиения несчастного «Уотфорда»

Ставка: гости выиграют с форой ноль за 1,78

«Краснодар»Getty Images

Самая странная котировка уикенда. То ли букмекеры что-то знают, то ли слишком верят в нового коуча «Динамо» Кирилла Новикова (кто это?), то ли правда думают, что в честь 90-летия Яшина москвичи внезапно проведут нормальный матч.

Да с чего бы? У бело-голубых намертво разобранная команда, для которой станет грандиозным успехом непопадание в стыковые матчи. Обыграть «Краснодар» вообще нереально, ничья станет подвигом, а достойное поражение – самый очевидный расклад.

Потерять деньги здесь вряд ли возможно, но кэф подозрительно жирный. Лучше не заигрываться с бешеными суммами, а ставить осторожно – вот по этой ссылке

Ставка: обе забьют за 1,76

Пока Саша Головин будет отсиживать дисквал на трибуне, монегаски продолжат раскручивать рулетку. Для тех, кто не в курсе, «Монако» – самая рок-н-ролльная команда сезона: регулярно упускает победы с 2:0, внезапно перестает двигаться в обороне, коллекционирует красные карточки и балансирует над зоной вылета – типичные панки.

Игра с «Ренном» – очередное шапито. Например, можно смело ставить за «обе забьют»: хозяевам хватит класса, чтобы вонзить хотя бы один мяч, но и абсурдный привоз тоже обязательно случится. Если этого прогноза мало, есть вариант влупить на непоражение крепкого «Ренна» за 1,95 – у этих середняков все хорошо с дисциплиной, а у «Монако» – тотальный хаос. Тем более, без Головина.

Нажимай сюда, пока кэфы не провисли

А еще:

– 2,36 на то, что цепкий, куражный и просто сильный «Ростов» не уступит «Зениту» в Петербурге – явный перебор. Почти все игроки хозяев откисают после сборных, поэтому ребята Карпина будут гораздо свежее.

Конечно, Семак все равно фаворит, но такими коэффициентами разбрасываться нельзя – надо грузить и топить за Валеру. Он явно кайфует от нахождения на вершине и постарается продлить этот период. 19 октября, 19:00, за линком – сюда.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android