УЕФА будет разводить команды из России и Косово во всех турнирах на всех уровнях

Чрезвычайная комиссия УЕФА приняла решение, что команды России и Косово будут разводиться в матчах под эгидой ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что команды из этих двух стран будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении.

Матчи отборочного раунда женского чемпионата Европы 2021 года, в которых должны встретиться сборные России и Косово, пройдут на нейтральном поле.

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