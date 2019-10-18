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УЕФА будет разводить команды из России и Косово во всех турнирах на всех уровнях
Решение принято из соображений безопасности.
Чрезвычайная комиссия УЕФА приняла решение, что команды России и Косово будут разводиться в матчах под эгидой ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что команды из этих двух стран будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении.
- Матчи отборочного раунда женского чемпионата Европы 2021 года, в которых должны встретиться сборные России и Косово, пройдут на нейтральном поле.
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