Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо принял участие в товарищеском матче между «Санта Фе» и «Атлетико Насьональ».

Волшебник сыграл за «Санта Фе» и – что бы вы думали? – снова поразил фанатов сиянием своего гения. На этот раз Рон отдал блестящий ноу-лук ассист:

Ворота «Атлетико Насьональ» в прошедшей игре защищал легендарный колумбиец Рене Игита.

Роналдиньо – обладатель «Золотого мяча»-2005, чемпион мира в составе Бразилии, победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны».

Роналдиньо обязали заплатить 2,1 млн долларов за строительство нелегальной рыбацкой платформы

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