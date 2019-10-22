Getty Images
Роналду и Месси – среди 30 претендентов на «Золотой мяч», Неймара и Модрича там нет
А где Дзюба?!
France Football назвал фамилии 30 номинантов на «Золотой мяч». Пятерки оглашались постепенно в течение дня.
Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Френки де Йонг («Барселона», Нидерланды), Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Душан Тадич («Аякс», Сербия).
Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Анголия), Донни ван де Бек («Аякс, Нидерланды»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).
Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды), Карим Бензема («Реал», Франция), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия).
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Сон Хынмин («Тоттенхэм», Южная Корея), Роберт Левандовский («Бавария», Польша), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия).
Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал), Антуан Гризманн («Барселона» Франция).
Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Эден Азар («Реал», Бельгия), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Жоау Феликс («Атлетико», Португалия).
- В список не попал действующий обладатель награды – хорват Лука Модрич из «Реала».
- Также на награду не претендует самый дорогой футболист в истории, бразильский форвард «ПСЖ» Неймар.
Хёведес – о Роналду: «Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси»