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Роналду и Месси – среди 30 претендентов на «Золотой мяч», Неймара и Модрича там нет

Роналду и Месси – среди 30 претендентов на «Золотой мяч», Неймара и Модрича там нет
Eurosport

1 час назад

А где Дзюба?!

France Football назвал фамилии 30 номинантов на «Золотой мяч». Пятерки оглашались постепенно в течение дня.

Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Серхио АгуэроМанчестер Сити», Аргентина), Френки де Йонг («Барселона», Нидерланды), Уго ЛьорисТоттенхэм», Франция), Душан ТадичАякс», Сербия).

Килиан МбаппеПСЖ», Франция), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Анголия), Донни ван де Бек («Аякс, Нидерланды»), Пьер-Эмерик ОбамеянгАрсенал», Габон), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).

Криштиану РоналдуЮвентус», Португалия), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды), Карим Бензема («Реал», Франция), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия).

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Сон Хынмин («Тоттенхэм», Южная Корея), Роберт ЛевандовскийБавария», Польша), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия).

Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Калиду КулибалиНаполи», Сенегал), Антуан Гризманн («Барселона» Франция).

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Эден Азар («Реал», Бельгия), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Жоау Феликс («Атлетико», Португалия).

  • В список не попал действующий обладатель награды – хорват Лука Модрич из «Реала».
  • Также на награду не претендует самый дорогой футболист в истории, бразильский форвард «ПСЖ» Неймар.

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