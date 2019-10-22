16-летний парень отправил видео своего гола в футбольный союз Андорры и получил вызов в сборную

16-летний Пау Бабот попал в молодежную сборную Андорры, связавшись с представителем футбольного союза страны по электронной почте.

Юный футболист родился в Германии и в своей возрастной категории играет за немецкий клуб «Карбенер», но имеет андоррское происхождение через мать. Родственники помогли парню достать нужную электронную почту, и он отправил письмо с биографией и видео мяча, забитого недавно в ворота «Кикерс Оффенбаха».

Письмо Бабота не проигнорировали и пригласили его в сборную Андорры до 17 лет, а потом позвали на просмотр в команду U-19. Пау вышел на поле в двух матчах квалификации чемпионата Европы.

Сборная Андорры U-17 борется за попадание на Евро с Ирландией, Израилем и Черногорией.

Основная команда Андорры потеряла шансы квалифицироваться на Евро-2020.

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