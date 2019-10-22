Футболист насмерть обварился в полиции. В отделе заявили, что он сам оторвал батарею

21 октября скончался футболист черняховского «Прогресса» Иван Вшивков. Причина смерти – ожоги, полученные в отделении полиции.

С субботу 19 октября Ивана забрали в отделение за мелкое хулиганство. Футболиста отказались выпускать в тот же вечер, сославшись на его неадекватное поведение. На утро 20 октября Вшивкова увезли в реанимацию из-за ожогов 70% тела, где он скончался.

Сестра футболиста Марианна уверена, что в его смерти виноваты полицейские. «Вчера брата не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свой зад, утверждая, что он сам вырвал батарею... и получил ожог 70% тела. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!

Нашей семье не нужна жалость, мы просто хотим, чтобы об этой ситуации узнало как можно больше людей, неважно откуда вы – из Калининграда, Перми или любого другого города страны, чтобы такое больше не произошло с чьим-то другим братом, сыном или отцом... Нашему Ване было всего 36 лет, у него осталось двое замечательных детей и любящая его семья. Покойся с миром, братик, так как ты, не танцевал никто!» – написала девушка Вконтакте.

Фото: страница сестры погибшего в социальной сети.

Иван скончался на 37 году жизни.

Футболист выступал за сборную Калининградской железной дороги.

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