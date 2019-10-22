Британские ученые доказали, что футбол повышает риск смертельных заболеваний

Британские ученые провели исследование, которое выявило связь между футбольной карьерой и развитием смертельно-опасных заболеваний.

Сотрудники университета Глазго изучили причины смерти 7676 бывших футболистов-мужчин, которые родились между 1900 и 1976 годами. Ученые сравнили эти данные с информацией по 23 тысячам их среднестатистических сверстников и получили неутешительные результаты.

Выяснилось, что риск летального исхода от деменции у футболистов в 3,5 раза выше, чем у людей других профессий. Также представители этого вида спорта более подвержены болезням Альцгеймера и Паркинсона.

У исследования есть и позитивная сторона: бывшие футболисты реже умирают от других распространенных недугов, таких как проблемы с сердцем и некоторые формы рака, а средняя продолжительность жизни экс-футболистов на 3,25 года выше.

Причиной для исследования послужила смерть экс-игрока «Вест Брома» Джеффа Эстла. Мужчина скончался в 2002 году.

Смерть стала следствием травм головы, полученных в течение футбольной карьеры.

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