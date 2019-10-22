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Британские ученые доказали, что футбол повышает риск смертельных заболеваний

Британские ученые доказали, что футбол повышает риск смертельных заболеваний
Eurosport

58 мин. назад

Футболисты слишком часто получают травмы головы.

Британские ученые провели исследование, которое выявило связь между футбольной карьерой и развитием смертельно-опасных заболеваний.

Сотрудники университета Глазго изучили причины смерти 7676 бывших футболистов-мужчин, которые родились между 1900 и 1976 годами. Ученые сравнили эти данные с информацией по 23 тысячам их среднестатистических сверстников и получили неутешительные результаты.

Выяснилось, что риск летального исхода от деменции у футболистов в 3,5 раза выше, чем у людей других профессий. Также представители этого вида спорта более подвержены болезням Альцгеймера и Паркинсона.

У исследования есть и позитивная сторона: бывшие футболисты реже умирают от других распространенных недугов, таких как проблемы с сердцем и некоторые формы рака, а средняя продолжительность жизни экс-футболистов на 3,25 года выше.

  • Причиной для исследования послужила смерть экс-игрока «Вест Брома» Джеффа Эстла. Мужчина скончался в 2002 году.
  • Смерть стала следствием травм головы, полученных в течение футбольной карьеры.

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