Павлу Мамаеву очень шла тюрьма: он сразу стал серьезным, повзрослевшим и харизматичным мужчиной. Жозе Моуринью точно так же идет безработица: он светится в рекламе, снимается в документалках о себе (сцена со слезинкой гениальна) и участвует в аналитических шоу. Поначалу Special One слегка зажимался и выдавал банальные мысли, но вскоре освоился – сейчас Моур талантливо и беззлобно панчит Сульшера.

Параллельно Жозе ищет работу – ему явно хочется вернуться и доказать, что он еще не пенсионер. Проблема в том, что пока его звали исключительно экс-топы: «Монако» (тонет и ни на что не претендует), «Лион» (слишком низкий потолок) и «Милан» (абсолютный хаос). От этих предложений португалец благоразумно отказался – очевидно, он еще не так соскучился по тренерству, чтобы вписываться в авантюры.

Сегодняшняя задача Моура – подсидеть кого-то из коллег и перейти в элитный клуб, в котором можно без напряга реанимировать карьеру. Судя по всему, Жозе имеет три предварительных оффера, каждый из которых по-своему соблазнителен.

Самый оглушительный вариант – камбэк в «Реал». У Зидана не заладилась вторая попытка, игры нет, результат переменчив, так что Перес уже явно поглядывает в лонг-лист свободных коучей. Жозе вполне может дождаться звонка от Флорентино, но возвращение на «Бернабеу» будет успешным только с точки зрения кэша.

В остальном это суперспорное назначение: Моур опять столкнется с жутким давлением, запретит парням общаться с игроками «Барсы», начнет искать крыс под каждым креслом в раздевалке и вскоре поплывет. «Мадрид» сейчас не в том состоянии, чтобы доверять его тренеру с такой размытой философией, как у Особенного в последние годы.

Да, трибуны поначалу будут в восторге, но глобально второй заход в «Реал» окажется для Жозе полезным только в плане зарплаты. С профессиональной точки зрения выступить успешно почти нереально – для этого необходимо приблизиться к лигочемпионскому рекорду Зидана, скинуть с трона «Барселону», да еще и забодать «Атлетико». Слишком суровый челлендж для нынешнего Моура, который потерял себя – искать выход из кризиса лучше в более здоровой атмосфере, чем в Мадриде.

Жозе Моуринью в «Реале», 2013 годGetty Images

Другой претендент на Жозе – «Тоттенхэм», который вместе с Почеттино явно утонул в кризисе. Маурисио уперся в потолок, игроки тоже, но самое печальное, что все понимают: повторить прошлогодний забег в финал Лиги чемпионов не получится – чудес больше не будет.

Здесь есть соблазн вспомнить, с кем, когда и как Жозе добился максимальных успехов. Для начала – скромнейший «Порту», который просвистел по сетке ЛЧ и сенсационно взял титул, потом «Челси» (инвестиции оправдались), а затем «Интер» и роскошный сезон-2009/10. Все три клуба (возможно, кроме «синих») не были явными фаворитами, но за счет харизмы и скиллов Моура играли выше ожиданий.

Прокатит ли такое с «Тоттенхэмом»? С одной стороны, не исключено: жизнь демонстрирует, что Особенному комфортнее удивлять с андердогами, чем брать богатую команду и оправдывать надежды боссов. С другой стороны, состав «шпор» элементарно не позволяет бороться за золото в АПЛ. Чтобы победить в этом турнире, надо взломать лигу, как Конте осенью 2016-го, но ростер Антонио был гораздо мощнее, чем сейчас у «Тоттенхэма». Поэтому Жозе вряд ли удастся перекрыть ачивки Почеттино (финал ЛЧ плюс постоянные попадания в четверку).

Жозе Моуринью в Дортмунде перед полуфиналом ЛЧ-2012/13 «Боруссия» – «Реал»Getty Images

Последняя локация для Особенного – Дортмунд. Еще лет пять назад фанаты «Боруссии», избалованные энергичным и зрелищным стилем Клоппа, сморщили бы носики при упоминании Моуринью, но сейчас Жозе кажется оптимальной кандидатурой.

Во-первых, в иерархии топов «шмели» располагаются ниже грандов – как раз где-то рядом с «Порту», «Интером» и «Тоттенхэмом». Идеальный клубный статус для спокойного рестарта карьеры. Во-вторых, для полного счастья нужно всего лишь обойти «Баварию», а не целый табун британских монстров. В-третьих, есть гипермотивация – победить в Бундеслиге со вторым бюджетом и передать привет Пепу, который доминировал с богачами. Кроме того, Моур любит открывать новые страны – он уже учит немецкий и ждет, когда Фавра наконец вышвырнут за порог.

Особенный уже поднимал три пальца в честь требла «Интера» и трех побед в АПЛ. После заезда в Германию ему не придется ничего загибать –Жозе сможет поднимать всю ладонь в честь количества стран, где он стал чемпионом.

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