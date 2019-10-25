Сафонов – самый важный игрок «Краснодара». Его игра достойна вызова в сборную

Голы Берга и Вильены оставили турецкий клуб не у дел, однако победа россиян не громыхнула бы, не будь в порядке кип юниорской сборной России. Только в первом тайме он вытащил четыре мертвых мяча, и это не считая надежной игры ногами и в прочих аспектах вратарского ремесла. Ну а после перерыва Сафонов лишь подтвердил статус первого вратаря отменными действиями на выходе и отбитием прицельных выстрелов турок в изящных курбетах.

Это не дебютный столь качественный матч для Матвея в сезоне, и в данной связи недавние вопросы Черчесову касательно вызова даровитого парня во взрослую сборную были логичными. Ответ тренера не ошарашил – Черч объяснил отсутствие приглашения задействованием футболиста в молодёжной команде и наличием не менее матерых вратарей Лунева и Гильерме. Впрочем, нетрудно догадаться, что причина не одна. В последний месяц брели толки, что у кипера натянутые отношения с тренерским штабом молодежки, ставшие причиной его неучастия в сходняке с Польшей (U-21). В беседе с журналистами Сафонов это опроверг, аргументировав пропуск игры имеющимся на тот момент повреждением. Но неспроста Черчесов вслед за возникшей шумихой проронил мысль, что не пригласит в сборную игроков с непригожим отношением к юниорской команде.

«Я всегда интересуюсь, кто как относится к сборной. Мы внимательно со стороны смотрим. Если так будет дальше продолжаться, и фамилии назову. Мне не нравится, что кто-то как-то где-то себе делает поблажки: могу играть, могу не играть. Если такое будет, боюсь, что в первой команде под нашим руководством он никогда не окажется», — изрек коуч.

Матвей СафоновGetty Images

В перспективе 20-летняя выручалочка «Краснодара» наверняка появится в главной сборной, однако прорвы его спасений в матче с «Трабзонспором» вполне можно было избежать. Россияне совершили критически много фолов (18 против девяти у соперника) и всякий раз делали это в непосредственной близости к собственным воротам. Как следствие — опасные штрафные в исполнении хава бордово-голубых Сосы и регулярная необходимость Сафонова вступать в игру. Турки предоставленными шансами не воспользовались, но «быкам» в дальнейшем все равно следует устранить проблемы в опорной зоне. А они налицо: травмирован Газинский, Камболов провел матч с повреждением и в итоге был заменен, а Ульссон и Вильена гораздо эффективнее смотрелись в атаке, в то время как действия в разрушении им мало удавались.

Благодаря выездной победе «Краснодар» обзавелся дебютными баллами в Лиге Европы, при этом поводов для размышлений у тренерского штаба предостаточно — не латать же все дыры универсалом Стоцким, который за карьеру разве что в рамке ворот не стоял. В обратной ситуации проход в плей-офф для кубанцев будет пределом мечтаний, и Сафонов тут не поможет.

«Трабзонспор» – «Краснодар» – 0:2

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