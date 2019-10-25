В интернете появилось видео раздевалки одного из любительских клубов Турции. На кадрах видно, как тренер заходит в помещение и поочередно отвешивает пощечину каждому футболисту.

Педагогическая часть продолжилась спичем на повышенных тонах, который, к сожалению, не полностью попал на запись.

Инцидент произошел в сезоне-2016/2017, но видео попало в интернет только сейчас. Турецкое издание Fanatik приводит слова жесткого коуча: «Я тренирую уже 25 лет, у меня лицензия UEFA категории B. Все мои игроки мне как дети, хоть я и могу иногда их поколотить. Видео уже три года, в этот момент мы проигрывали 1:3 к перерыву. Какой-то наш друг – не из команды – снял все это, а теперь видео разлетелось.

В любом случае все мои игроки поддерживают меня. Даже те, кого я уже давно не тренирую – 83-84 года рождения. Они звонят, шлют видео, говорят: «Хорошо, что ты нас поколачивал».

Последуют ли санкции? Нет. Мне звонили из Федерации, и я сказал им то же, что вам. На меня не поступило ни одной жалобы от игроков или их семей».

Тренер отметил, что бьет игроков не в каждом матче.

Какой-то фанат в шутку попросил его возглавить «Бешикташ», который идет 12-м после 8 туров.

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