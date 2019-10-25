В Иордании во время матча женского чемпионата Западной Азии случился эпизод, который позже стал вирусным – в твиттере его посмотрели около 4,5 млн раз.

По ходу матча с головы одной из футболисток слетел хиджаб. Девушка наклонилась, чтобы поправить платок, а игроки другой команды плотно окружили ее, чтобы никто не увидел, как она это делает. Зрители ответили на действия футболисток аплодисментами.

Женская сборная Иордании занимает 60-е место в рейтинге ФИФА.

В мае иранская боксерша Садаф Хадем вышла на ринг без хиджаба. Женщине грозит тюрьма.

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