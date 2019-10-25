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С футболистки слетел хиджаб, и соперницы оперативно закрыли ее от посторонних глаз

С футболистки слетел хиджаб, и соперницы оперативно закрыли ее от посторонних глаз
Eurosport

1 час назад

Красивый поступок в женском футболе.

В Иордании во время матча женского чемпионата Западной Азии случился эпизод, который позже стал вирусным – в твиттере его посмотрели около 4,5 млн раз.

По ходу матча с головы одной из футболисток слетел хиджаб. Девушка наклонилась, чтобы поправить платок, а игроки другой команды плотно окружили ее, чтобы никто не увидел, как она это делает. Зрители ответили на действия футболисток аплодисментами.

  • Женская сборная Иордании занимает 60-е место в рейтинге ФИФА.
  • В мае иранская боксерша Садаф Хадем вышла на ринг без хиджаба. Женщине грозит тюрьма.

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