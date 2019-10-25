Ставка: тотал меньше двух за 1,76.

Симеоне создал настоящего монстра – даже самые невезучие спортбеттеры могут каждые выходные ставить на низовой матч «Атлетико» и побеждать. С начала чемпионата «индейцы» выдали один (!!!) тотал больше – в остальных восьми встречах было меньше трех голов. Такого себе не позволял даже «Рубин» в 2008-м.

«Атлетико» МадридGetty Images

Но самое крутое и поразительное, что у Бильбао аналогичная разница мячей – 8:5, то есть меньше одного забитого в среднем за игру. Следовательно, ставка ТМ 2,0 феерически грамотная – битва двух самых засушливых клубов Примеры не может превратиться в фестиваль результативности. Будет либо победа беттера, либо возврат – переходи сюда, если любишь беспроигрышные расклады

Ставка: непоражение хозяев за 2,02.

Против «Партизана» «Ман Юнайтед» выдал сразу два достижения: первую победу за шесть матчей и первый триумфальный выезд с начала весны. Надеяться, что сегодняшние «дьяволы» дважды подряд выиграют в гостях так же наивно, как ждать Конора возле отеля, чтобы ирландец ответил за слова о дагестанцах. Кризис «МЮ» далеко не закончен, а у «Норвича» есть все шансы, чтобы капельку приподнять голову над зоной вылета.

Жми здесь, если тоже думаешь, что «канарейки» в итоге склюют обоих манкунианских грандов за один круг.

Ставка: победа гостей с форой «плюс один» за 1,98.

Финалисты Лиги чемпионов неплохо размялись в мидвике, но в АПЛ все совсем иначе: там Клопп несется к историческому золоту и статусу легенды клуба, а Почеттино рухнул в середину таблицы и запустил разговоры о рокировке на Моуринью.

Юрген КлоппGetty Images

«Шпоры» со всех ракурсов андердог (локация, уровень, стабильность), но важно учитывать два фактора. Во-первых, за четыре года Юрген всего дважды обыгрывал лондонцев с разницей «плюс два» – обычно битвы значительно плотнее. Во-вторых, «МЮ» показал, как цепко и самоотверженно надо рубиться против Мерсисайда, если рассчитываешь хоть на какие-то очки – отличный гайд для Почеттино.

Мораль: «Тоттенхэм» едет на «Энфилд» за мучительной ничьей, но вернется, судя по всему, с достойным поражением. Первый исход профитный, второй – нулевой, а сценария, при котором деньги улетят в бездну, тупо не существует.

Переходи сюда, если тоже допускаешь, что Пепа в выходные ждут хорошие новости.

Ставка: десятикратные чемпионы России не уступят трехкратным за 1,81.

Доменико Тедеско, «Спартак»Getty Images

Этот матч надо разбирать предельно взвешенно и хладнокровно, иначе есть риск облажаться. Но идем по пунктам:

«Спартак» исторически неудобен Семину – за три года Палыч обыграл красно-белых всего однажды;

Доменико Тедеско ночует на базе и вкалывает ради того, чтобы его команда боролась не за десятое место. При это букмекеры составляют котировки на основе той игры, которую «Спартак» показывал при Кононове. Кажется, кэф завышен раза в полтора – бесхребетного сборища ребят в красных майках уже не существует.

«Локомотив» изнеможден – все силы отняла поездка в Турин. Там «железнодорожники» выдохлись и физически, и морально – жутко обидно пропустить дуплетом и при неплохой игре остаться с нулем. Но будет еще обиднее, если состоянием «Локо» воспользуется «Спартак», который всю неделю готовился к матчу тура.

Кликай тут, если знаешь, что Джокер из Тушино удивит маэстро Семина сверхэффективной тактикой

А еще:

– В последний раз ЦСКА набирал три очка с «Динамо» весной 2016-го, то есть очень давно – еще до Евро и знаменитой вечеринки в Монако. Сейчас у Гончаренко тоже не получится прервать эту абсурдную серию – молодые игроки ЦСКА в трауре из-за ЛЕ, а «Динамо» наоборот взбодрилось после смены тренера. Если гости не вспомнят про Хохлова и будут пахать хотя бы как с «Краснодаром», армейская шпана снова ляжет.

1,94 на непоражение бело-голубых – привлекательный кэф, не правда ли?

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