Горбатился на заводе, потерял в пожаре ресторан. Что стало со сборной СССР, победившей на Евро-1960

Квизы

59 лет назад сборная СССР добилась главного успеха, который до сих пор не в состоянии повторить ни одна команда из стран Союза. Лев Яшин, Валентин Иванов, Виктор Понедельник и остальные выиграли чемпионат Европы-1960 во Франции. Eurosport.ru предлагает угадать, как сложилась дальнейшая судьба, возможно, сильнейших игроков в истории СССР.

Прошел тест – прочитай текст о тех событиях:

Евро за 60. Как советские игроки выиграли ЧЕ, а Лев Яшин отказал «Реалу»

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