Американская актриса Кортни Кокс смутила подписчиков совместным снимком с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвидом Бекхэмом.

Кортни опубликовала в инстаграме две фотографии с Бексом из джакузи – на одном из снимков рука актрисы оказалась подозрительно близко от детородного органа бывшего спортсмена. «Слишком жарко в горячей ванне!» – написала Кокс под постом.

Загадочная публикация вызвала недоумение у подруг Кортни. Так, актриса Дженнифер Энистон оставила под снимками следующий комментарий: «Подождите. А что происходит?»

Оказалось, что Бекс вовсе не закрутил с Кортни роман – легенда «МЮ» всего-навсего снялся в одном из эпизодов сериала «Американская семейка», где Кокс исполнила камео. Эту информацию подтвердил и сам Бекхэм, опубликовав в инстаграме совместное фото с актрисой – на нем Дэвид и Кортни разучивают сценарий.

И Кокс, и Энистон – звезды популярного американского ситкома «Друзья», выходившего на экраны в 1994-2004 гг.

Бекхэм женат на бывшей вокалистке группы Spice Girls Виктории Адамс. Пара воспитывает четырех детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза и дочь Харпер.

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