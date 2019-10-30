Девушка-судья показала Кака желтую карточку, чтобы попросить у него селфи

Девушка-судья неожиданно стала главной звездой в звездном товарищеском матче между легендами сборных Бразилии и Израиля.

Главный арбитр подбежала к бразильцу Кака и показала ему желтую карточку, а потом достала из кармана смартфон и попросила 37-летнего футболиста о совместном селфи. Тот не стал возражать.

Бразильцы выиграли у израильтян со счетом 4:2.

Кака завершил карьеру в 2017 году. В 2002-м он выиграл золото чемпионата мира со сборной Бразилии, а в 2007-м стал обладателем «Золотого мяча», выступая за «Милан».

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