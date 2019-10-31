«Ливерпуль» и «Арсенал» разыграли матч круче, чем 4:4 с Аршавиным. Но есть один нюанс

Крышесносные 5:5 (пен. 5:4) на «Энфилде», возможно, стали ярчайшим противоборством в истории Кубка Лиги, однако главным образом отпечатается не итоговый счет, а то, что ему поспособствовало.

Ожидаемо для многих соперники отрядили еще не вторые, но уже и не полуторные ростеры, ясно дав понять, что на второсортный внутренний турнир им начхать. Старт встречи не предвещал ничего убойного – все изменил забавный автогол Колашинаца, вслед за которым стали громыхать имена, редко попадающие в стартовый состав, при этом достойные внимания обывателей.

В первую очередь это Габриел Мартинелли. Бразилец впервые сыграл за «Арсенал» чуть более месяца назад и за это время провел лишь четыре полных матча, отличился в которых семь (!) раз. Два гола 18-летний форвард провел как раз в ворота «Ливерпуля», а в целом, выдал бесподобную по продуктивности игру. Побочным эффектом вездесущности страйкера стал пенальти, привезенный им в свои ворота на 42-й минуте. Впрочем, в сравнении с пользой, презентованной им команде, шальной пеналь меркнет. Вторая звезда — 20-летний Джозеф Уиллок, для которого 1/8 финала Кубка АФЛ стала лишь третьей полной игрой в текущем сезоне. Между тем она наверняка ему запомнится: не каждый день кладешь банки «Ливерпулю» в результате сольного прохода и пушечного выстрела издали. Только посмотрите, как это было!

Не лишним было бы напомнить о Лукасе Торрейре и Дивоке Ориги, однако об их потенциалах и анемичной конкурентоспособности за место в старте и без того известно. А вот о Месуте Озиле скажем отдельно. Футболиста в начале сезона терзали повреждения, а незадолго после восстановления он тупо перестал попадать в состав по соображениям коуча. Быть может, поэтому Унаи Эмери заменил его на 65-й минуте, хотя прибыток, сделанный атакующим хавом, невозможно переоценить — чего стоит один ассист Мейтленду-Найлсу.

Как бы то ни было, свистопляска на «Энфилде» родила как импрессию, так и ностальгию по тем самым 4:4 десятилетней давности. Вероятно, это не врезалось бы в памяти, не будь легендарного покера Андрея Сергеевича, но воздержаться от проведения параллелей было бы преступлением. Первое, что выгодно отличает ту встречу от сегодняшней, — подбор исполнителей. «Ливерпуль» и «Арсенал» образца 2009 года были буквально начинены мировыми звездами, и именно они тогда сделали результат, преподнеся футбол исполинского класса. Сейчас же львиную долю мастодонтов тренеры оставили на лавке либо вообще не заявили, предоставив шанс проявить себя резервистам и немотивированным основникам. Последствия у этого как позитивные, так и не очень.

Габриэл Мартинелли, «Арсенал»Getty Images

Матч Кубка Лиги стал средоточием невынужденных ошибок, чудовищных привозов и полной апатии к итоговому результату — по крайней мере, в первом тайме. В ряде ситуаций команды практически без ускорений транспортировали мяч к чужой штрафной площади и создавали остроту без толкового сопротивления защищающихся. Так, даже сверхнадежные Ван Дейк и Милнер чудили несвойственным для себя способом, что всякий раз заканчивалось оханьем трибун.

Отсюда нетрудно вывести, что состоявшая рубка в части качества и в подметки не годится легендарной схватке АПЛ сезона-2008/2009, но кое в чем она ее превзошла. Речь об ошеломляющем зрелище, которое команды подарили болельщикам: прорва красивых голов и спорных эпизодов, нескончаемые острые моменты, ляпы ведущих футболистов и исключительно драматичная концовка. Высший балл увиденному всучит не каждый, однако все великие матчи прекрасны по-своему – тем они и запоминаются.

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