Eurosport
Американская футболистка, которая заколачивает мячи и огненные фотки в инсте
Зоуи Хазенауэр знает, как хорошо отдыхать после тренировок.
Зоуи Хазенауэр – выпускница Royal High School в Южной Калифорнии. Сейчас она на втором курсе Орегонского университета, за который играет в соккер и мечтает попасть в сборную США. Зоуи выступает под 17-м номером на позиции нападающего.
А вот здесь подборка фотографий из инстаграма будущей звезды сборной США.
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