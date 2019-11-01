ЦСКА притормозит «Зенит», «МЮ» потеряет очки с андердогом. Главные ставки уикенда

Ставка: тотал больше двух за 1,81

Уникальный кейс. С одной стороны, оба клуба провели последние три тура на классический тотал меньше. С другой стороны, в очных встречах меньше двух голов забивали целых три года назад: с тех пор ТБ 2,0 пробился в пяти играх подряд.

Диего Коста, «Атлетико»Getty Images

Почему сейчас тоже будет терпимая результативность? Во-первых, «Севилья» в принципе атакующая команда, а ее недавние результаты – аномалия. Во-вторых, матч пройдет на «Писхуане» – придется давить. В-третьих, пора бы и «Атлетико» расчехлиться и провести вторую верховую игру в этом сезоне Ла Лиги.

Да, скорее всего, это ставка под возврат. Но разве беспроигрышные прогнозы – это плохо? Кликай здесь, если тоже рассчитываешь на фейерверк в Андалусии.

Ставка: победа гостей с форой «плюс один» за 1,66

Коэффициенты на этот матч примерно такие же унизительные, как на недавнюю встречу «МЮ» и «Ливерпуля». Сытый и благополучный «Зенит» – явный фаворит, а вот на молодой и нестабильный ЦСКА предлагают поставить с кэфом 5 – довольно стыдная котировка.

Гончаренко, ЦСКАGetty Images

И все же для пацанов Гончаренко выезд на Крестовский может стать поворотным моментом сезона: им нечего терять, у них замечательно работает контрпрессинг, да и в целом настрой должен быть запредельным. Это не «Лудогорец», не венгры и даже не братское «Динамо», а ультрапринципиальный соперник, которого нельзя далеко отпускать в таблице. Рисковать с желтыми и красными карточками не стоит (матч может быть и предельно корректным), но вот кинуть небольшую сумму на победу ЦСКА с форой вполне разумно.

Возврат немаловероятен («Зенит» посильнее), но почему бы не поверить в Гончаренко последний раз? Жми на линк – на «армейцев» ставят во-о-от здесь.

Ставка: непоражение Валеры за 1,88

«Быки» топчутся в лидерах, но у них нет ни эстетичной игры, ни стабильного набора очков, ни понятных комбинаций в позиционном нападении. С такими командами «Ростову» играть легко – они выше по статусу, раскрываются, оставляют зоны и выхватывают заслуженное наказание.

Валерий КарпинGetty Images

Хитрый Карпин явно не просто так приберег основу в Кубке – для Валерия порвать «Краснодар» престижнее, чем пройти перестроечный «Спартак», а потом дальше пыхтеть по сетке. Поэтому коэффициент явно перегрет: кажется, букмекеры слишком сильно поверили в «быков» после приторного выпуска «Красавы». Напрасно. Надо просто переходить по ссылке, швырять кэш на Валеру и болеть за «Ростов».

А еще:

– «Интер» обыграет «Болонью» в гостях за 2,1. Кэф просто сказочный (из времен, когда Конте не было), а мораль проста: если ты рассчитываешь на «скудетто», то спокойно обыгрываешь середняков и топаешь дальше. Именно эта миссия должна покориться «нерадзурри» 2 ноября в 20:00.

– Ой, а кто это у нас так распобеждался? Да это же «Монако» – у монегасков винстрайк из трех матчей. Сейчас серию прервет крепкий «Сент-Этьенн» с соседней строчки таблицы – 2,06 на их победу с форой ноль. Кстати, экс-клуб Александра Панова тоже в замечательной форме, поэтому на игру можно не только поставить, но и глянуть бойню целиком. 3 ноября, 23:00.

– И последнее. С «МЮ» происходят удивительные вещи: три матча подряд – победы, гостевое проклятие снято, даже Рэшфорд заколачивает не только с точки.

Главная задача – поймать момент, когда сказка растворится в суровой действительности. Например, сейчас можно поставить на домашнее непоражение «Борнмута» за 1,7 – звучит солидно, особенно если вспомнить, что речь идет об «МЮ» Сульшера. 2 ноября, 15:30.

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