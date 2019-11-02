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20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили в драке из-за мобильного телефона

20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили в драке из-за мобильного телефона
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Кошмарная новость.

Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в столице страны Кингстоне.

Как сообщает The New York Times, 20-летняя Кларк была зарезана в ходе драки с другой женщиной из-за мобильного телефона. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 31 октября.

  • В полиции Кингстона сообщили о задержании подозреваемой в убийстве, ее личность предстоит установить.
  • Кларк успела провести три матча за главную сборную Ямайки, в которых забила два мяча. На клубном уровне девушка выступала за клуб «Уотерхаус».
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