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20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили в драке из-за мобильного телефона
Кошмарная новость.
Футболистка сборной Ямайки Тарания Кларк была убита в столице страны Кингстоне.
Как сообщает The New York Times, 20-летняя Кларк была зарезана в ходе драки с другой женщиной из-за мобильного телефона. Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 31 октября.
- В полиции Кингстона сообщили о задержании подозреваемой в убийстве, ее личность предстоит установить.
- Кларк успела провести три матча за главную сборную Ямайки, в которых забила два мяча. На клубном уровне девушка выступала за клуб «Уотерхаус».
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