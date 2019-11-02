Двукратный чемпион мира Кафу рассказал о смерти и похоронах старшего сына Данило Фелисиано де Мораеса, который умер в 30 лет, играя с друзьями в футбол.

«5 сентября мы с друзьями хотели поиграть в футбол, но у меня была запланирована командировка в США, поэтому мы начали раньше. Данило был в той же команде, что и я. В перерыве он ушел, а я продолжил играть, но примерно три минуты спустя заметил суматоху за пределами поля. Из любопытства я пошел посмотреть, что происходит, и увидел сына, бьющегося в конвульсиях. Я запаниковал, потому что у него были проблемы с сердцем. Мы позвонили в скорую, они сказали, что приедут через десять минут, но я знал, что мой сын не может ждать. Я нес его на руках, посадил в машину, и через пять минут мы добрались до больницы.

Его состояние ухудшилось, когда мы приехали в больницу. Врачи пытались его реанимировать разными способами. Примерно через полчаса врач попросил поговорить со мной наедине. Я сказал: «Доктор, вам не нужно что-то говорить. Я вижу, что он не реагирует на ваши усилия». Я встал, начал молиться и просить бога не забирать моего мальчика. Но это было невозможно.

Похороны ребенка отличаются от всего остального, от всего, что ты чувствуешь на протяжении всей жизни. Каждые пять дней я хожу на кладбище, чтобы навестить его могилу. Я все еще не верю в то, что это произошло. Я не настолько смел, чтобы войти в его комнату. Мой другой сын, Веллингтон, собрал его вещи и отдал все на благотворительность. Я не возвращался поле, где случился приступ. Я даже не могу описать чувство, когда ты кидаешь землю на гроб сына, зная, что он не вернется. Смерть сына остается с отцом и матерью до конца их жизни.

Обычно я плачу, когда нахожусь в дороге, звоню друзьям, чтобы просто поплакать. Они знают это и молчат, пока я плачу. Все, что я делаю, это плачу, плачу и плачу. Плач успокаивает меня», – цитирует 49-летнего Кафу Record.

Кафу в составе сборной Бразилии выиграл ЧМ-1994 и ЧМ-2002.

С «Миланом» в сезоне-2006/07 Кафу стал победителем Лиги чемпионов.

Сын Кафу играл с друзьями в футбол и умер от сердечного приступа. Ему было 30 лет

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