Украинский финалист Евро-88 тренирует юниоров в Англии. Его воспитанник выиграл Лигу чемпионов

После победы над Венесуэлой в финале молодежного ЧМ-2017 Адемола Лукман, положивший три гола в плей-офф, и защитник англичан Эзри Конса отправили сообщение тренеру, с которого все началось: «Серж, мы взяли тот же трофей, что и ты. Только спустя 40 лет. Спасибо за помощь». Прежде чем осесть в академии «Чарльтона» и вырастить таких парней, как победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Джо Гомес и поигравший с Джеррардом Джонджо Шелви, Сергей Балтача заработал резюме, которому позавидовали бы многие воспитанники. Путь украинца наверх начался летом 77-го под палящим солнцем Туниса, где состоялся первый чемпионат мира для парней не старше 20 лет.

Матчи проходили посреди дня на выматывающей жаре под 40 градусов. В таких условиях посыпались почти все европейские сборные – Италия, Франция, Испания и Венгрия не дотянули до плей-офф, из группы вышел только СССР. «Выживали и справлялись за счет характера и воли, по-другому в тех условиях было не справиться», – вспоминал Балтача. К концу турнира усталость достигла предела, поэтому решающие матчи получились сверхсложными. Безголевой полуфинал с Уругваем и матч за кубок с Мексикой пришлось вытаскивать в серии пенальти. Советские тренеры явно что-то знали – после каждой тренировки на турнире футболисты около часа били по воротам с точки.

Подход был настолько скрупулезным, что перед обеими сериями главный тренер Сергей Мосягин менял основного вратаря Александра Новикова на резервиста. «Юрий Сивуха выходил в последнюю минуту специально под пенальти. Он спас нас и в полуфинале, и в финале», – в сериях Балтача бил первым и хорошо помнит подвиги вратаря. Похожий трюк проделал Луи ван Гал в четвертьфинале ЧМ-2014 против Коста-Рики – перед 11-метровыми коуч заменил Яспера Силлесена на Тима Крула и вывел сборную в полуфинал.

Международный триумф на молодежном уровне открыл дорогу в профессиональный футбол. Валерий Лобановский бросил юниора в самое пекло – дебютный матч Сергея за киевское «Динамо» пришелся на игру со «Спартаком». Перед выходом на поле легендарный тренер попросил игрока помнить о статусе чемпиона мира и забыть о возрасте соперников, а после финального свистка пребывал в легком шоке – ни один защитник на его памяти не осмеливался играть пяткой в первом же матче.

Балтача быстро впитал принципы Лобановского и застал наиболее успешный период в истории клуба. «Динамо» конца 80-х – одна из лучших команд в мире, которая была на 20 лет впереди всех. Сейчас похоже играет «Манчестер Сити». Отличается игра крайних защитников, но база та же», – считает бывший защитник. Апогеем той команды стал 1986 год – в финале Кубка обладателей Кубков киевляне разгромили мадридский «Атлетико» со счетом 3:0.

Для Сергея та важная игра закончилась на 39-й минуте. Около двух месяцев футболиста тревожил ахилл, но он все равно вышел на поле. Риск не оправдался: сухожилие порвалось, защитник потерял сознание на несколько секунд. «Я не жалею о том решении, потому что поступил честно перед собой, партнерами, Лобановским и болельщиками», – Балтача жил по совести и максимально отдавался любимому делу.

Сергей БалтачаImago

В период восстановления Сергей не терял времени зря. Пока сборная готовилась к чемпионату мира в Мексике, Балтача вместе с одноклубником Владимиром Бессоновым отправился на встречу с людьми, которые несколькими неделями ранее тушили Чернобыль. Футболисты провели с ликвидаторами целый день, рассказывали о победе в Кубке Кубков и радовались знакомству с героями. Через 27 лет дочь Сергея Елена Балтача скончалась от рака печени – врачи связали болезнь с аварией на ЧАЭС.

Из-за проблем со здоровьем Сергей почти полностью пропустил и Евро-88 – Лобановский выпустил 30-летнего защитника лишь во втором тайме финального матча. Карьера близилась к тихому закату, но карты перетасовала перестройка. Благодаря политике гласности советским футболистам предоставили шанс поиграть за рубежом. Правда, только избранным: федерация составила список из опытных мастеров, которые провели много матчей за сборную. Балтача был среди счастливчиков.

Динамовец мечтал об английском футболе, поэтому отозвался на интерес «Ипсвич Таун». Балтача знал о клубе немного: когда-то команду тренировал Бобби Робсон, в полузащите бегает Джон Уорк, знакомый по ЧМ-1982, а среди достижений – победа в Кубке УЕФА-1981. На тот момент «Ипсвич» боролся за выход в первый дивизион, но Сергея не беспокоили такие пустяки, главное – поиграть в Англии. Для переговоров с советским спортивным агентством «Совинтерспорт» руководству британского клуба пришлось лететь в Москву. За пару дней в столице СССР боссы «Ипсвича» испытали культурный шок: армия тараканов в гостинице, агенты спецслужб, шестичасовой обед с литрами выпитой водки. Сошлись на 200 тысячах фунтов.

«Совинтерспорт» не сообщил игроку, какую зарплату он будет получать за границей, но Балтача не переживал на этот счет: «Мне нельзя было иметь зарплату выше, чем у консула СССР в Великобритании. Как только мне об этом сказали, я напрямую встретился с руководителем «Ипсвича» и заключил с ним контракт, об этой встрече никто не знал». «Совинтерспорт» довольствовался другим приятным пунктом в сделке: в Ипсвиче Балтача продвигал отечественный бренд, катаясь на праворульной Lada Samara.

В Англии трансфер вызвал большой ажиотаж. В аэропорту футболиста ждала толпа болельщиков (сначала Сергей подумал, что так встречают фигуристок, прилетевших на чемпионат Европы), а на первый матч украинца пришло в три раза больше зрителей, чем обычно. В дебютной игре Балтача забил «Саутгемптону», но довольно быстро понял, что бей-беги – не для него. Экс-игроку сборной СССР не хватало высококлассных партнеров, которые могли обыграться в одно касание, а не только грузить в штрафную. Соперники тоже особо не впечатляли: «Алан Ширер был одним из самых слабых форвардов, которых мне приходилось держать. Он считался подающей надежды звездой, но я справился с ним без особого труда».

Балтача завершил карьеру игрока в 36 в шотландском «Инвернессе» и там же начал новый этап. В первом сезоне на посту тренера 12 футболистов получили травмы – пришлось надевать бутсы и совмещать функции. В «Инвернессе» проявился и главный тренерский принцип Балтачи – дисциплина. Играющий коуч запретил посиделки в пабе после матчей, несмотря на то, что традицию поддерживали даже руководители клуба.

Сергей воспитывал футболистов не только на базе, но и дома. Балтача-младший дорос до молодежной сборной Шотландии и даже привлек внимание Арсена Венгера. Один из селекционеров «Арсенала» разглядел в Сергее Сергеевиче второго Патрика Виейра. Венгер одобрил трансфер, но шотландский «Сент-Миррен» запросил за полузащитника миллион. «Арсенал» принципиально не платил за молодежь больше 500 тысяч, поэтому сделка сорвалась. Чуть позже футбол в жизни Балтачи-младшего закончился из-за межпозвоночной грыжи.

Для продвижения теннисной карьеры дочери в 2000-х семья переехала в Лондон. Там Балтача переквалифицировался в детского футбольного тренера. Четыре года Сергей работал в системе «Челси», но еще больше времени отдал «Чарльтону», где трудится до сих пор. За последние пять лет под руководством Балтачи «Чарльтон» трижды выиграл чемпионат Англии U-18 в категории 2 (исходя из иерархии английских академий), а трансферы воспитанников тренера озолотили клуб больше чем на 100 миллионов евро.

«Мне бы хотелось приносить пользу в том месте, где вырос. Я передаю знания и опыт в Англии, но, если бы меня позвали домой, с радостью бы вернулся. Это моя мечта», – признается Сергей. Предложений пока нет, поэтому Балтача ищет инвесторов для создания в Лондоне собственной академии. Возможно, скоро в сборной Англии проявится наследие Лобановского.

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