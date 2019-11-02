«Зенит» выиграл первый круг. Почему команда Семака недосягаема для соперников

В 15-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА и оформил звание победителя первого круга чемпионата России. Отрыв от второго места, где пригрелся «Локомотив», всего три очка. На третей строчке идет «Ростов», который в случае победы над «Краснодаром» может сократить гандикап команды с берегов Невы лишь до одного балла. Никто не сомневается в команде Карпина, но даже это никак не помешает «Зениту» закончить и второй круг в ранге лидера.

Почему сине-бело-голубые круче всех в РПЛ?

Естественно, первое, что приходит на ум, – это скамейка. У Сергея Семака в обойме находится 23 высококлассных футболиста, и это без игроков молодежного состава и Зенита-2, способных усилить команду в любой момент. Два полноценных состава. Именно поэтому, в матче 1/4 кубка России против «Томи» из основных дали поиграть только Ракицкому и Азмуну: возможно, лишь для оправдания потраченных болельщиками средств на билеты. Как итог, «Зенит» спокойно может играть два матча в неделю, сохраняя багаж сил на РПЛ после евротура, чего нельзя сказать о других участниках ЛЧ и ЛЕ от России.

Вторая причина – микроклимат в команде. Каждый из футболистов сине-бело-голубых получает удовольствие от игры, каждый ощущает себя членом семьи, каждый знает, что ему доверяют и верят в него. На самом деле, это главная заслуга Семака. Он создал атмосферу, которой не было в «Зените» со времен Адвоката, и которая лишь мельком появлялась при АВБ. «Стараемся, работаем, пашем – просто кайф!» – слова Артема Дзюбы после разгрома «Ростова». Отсюда и «просто кайфовая» игра в исполнении всей команды в абсолютном большинстве матчей чемпионата.

И третье – феноменальная форма игроков. В защите, кроме достаточно надежных Ивановича и Ракицкого, выделяется Дуглас Сантос. Бразильский защитник идеально влился в состав и занимает вторую по счету позицию среди защитников РПЛ в рейтинге WhoScored. Сантос может полностью закрыть левую бровку, он эффективен как в атаке, так и в нападении, а еще может сыграть в опорной зоне.

Лучший сезон в карьере проводит полузащитник Магомед Оздоев. В прошлом году травма Кузяева позволила ему проявить себя и прочно закрепиться не только в составе питерцев, но и главной сборной страны. Магомед – лидер чемпионата России по рейтингу WhoScored с показателем 7,63 – это 30-й результат в мире, что очень неплохо, ведь ему всего 26. Без Маги игра «Зенита» выглядит совершенно иначе, ведь он не только помогает при обороне Барриосу, но и активно поддерживает атаки – 3+2 по статистике «гол+пас».

Магомед ОздоевGetty Images

Ну и конечно же, Артем Дзюба. Он же Дзюбиньо, он же Дзюбинатор, он же любимый игрок всех зрителей российского футбола. У Артема, вдумайтесь, 18 результативных действий по системе «гол+пас» – это лучший показатель в мире на данный момент. Играя в паре с Азмуном, Артем открыл в себе дар плеймейкера, способного отдать идеальную тонкую передачу точно на ногу партнеру.

Что у других?

Нельзя не сказать, что у соперников «Зенита» настали не лучшие времена. Магия ЦСКА, похоже, закончилась, и Гинеру все же придется вложиться в покупку новых игроков, способных сходу усилить состав; «Спартак» всю первую половину сезона ищет свою игру, но пока нашел только нового тренера – седьмое место как закономерный результат; «Краснодар» показывает чересчур нестабильную игру, которую, к тому же, подкашивают постоянные травмы игроков «быков».

Единственными реальными оппонентами выглядят «Ростов» и «Локомотив». Но, если в случае с первым, все вопросы снял очный матч команд Карпина и Семака, то вот московский коллектив не так уж прост, поэтому, скорее всего, именно он станет главным конкурентом питерцев в борьбе за титул.

«Зенит» сделал уже полшага для того, чтобы защитить титул действующего чемпиона. Все козыри на руках у Сергея Семака, и если питерцы не будут мешать сами себе, как это частенько бывало при предыдущих тренерах, то команде с берегов Невы будет открыта дорожка к очередному трофею.

«Зенит» – ЦСКА – 1:1

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