«Один из лучших спортсменов страны. Всего их 2». Родиться на острове, попасть на ОИ и увидеть Болта

У стендап-комика Луи Си Кея есть бит о том, как мы утешаем себя более тяжелыми проблемами других людей. Пухлый Луи жаловался, что ему тяжело надевать носки из-за живота. Как-то он прочитал книгу актера Майкла Джей Фокса, который играл Марти в «Назад в будущее» и уже 30 лет страдает от болезни Паркинсона. Там артист иронизировал, что из-за болезни не может сам почистить зубы. «Если Майкл наденет мне носки, то я с удовольствием почищу ему зубы», – резюмировал Луи. Но как оправдать собственную лень, трусость и жалость к себе, когда человек с гораздо меньшими ресурсами добивается гораздо большего, чем ты?

В ночь с 5 на 6 августа 2016 года 12,5 тысячи спортсменов из 207 стран-участниц прошли по «Маракане» на церемонии открытия Игр в Рио. Самой заметной оказалась команда Тувалу: она состояла из одного знаменосца. Маленький островок в Тихом океане прислал самую маленькую сборную на крупнейший спортивный ивент мира. Флаг нес угловатый непримечательный индеец по имени Этимони Тимуани в сопровождении двух пузатых соплеменников и волонтера. На него практически никто не обращал внимания, а кто смотрел – улыбался и шутил над микросборной микространы.

Этимони Тимуани родился на острове Фунафути в Тувалу в 1991 году. Вряд ли в мире есть человек, который хотел бы там родиться. Территория страны – 26 квадратных километров суши, разбросанных в воде по песчаным островам с минимальной инфраструктурой. Самая длинная асфальтовая дорога Тувалу – взлетно-посадочная местного мини-аэропорта. Люди здесь рыбачат и сажают огороды, а потом занимаются бартером. Бюджет страны в основном состоит из пожертвований крупнейших стран Океании, переводов вырвавшихся в цивилизацию местных жителей, а также продажи национального домена .tv. В 1998-м Тувалу продало собственный домен телевизионщикам из Канады и США за 50 миллионов долларов, чтобы всей страной в 11 тысяч человек годами жить на эти деньги. Страна четвертого мира – точно не то место, где хотел бы родиться любой человек, но Этимонти Тимуани не увидел в этом повода отказаться от мечты, стать рыбаком и жалеть себя.

Этимонти с детства хотел заниматься футболом и пробился в «Тофагу» – лучший любительский клуб страны (профессиональных нет) и хозяин единственной футбольной площадки в государстве. Среди ленивых аматеров Этимонти выглядел как Криштиану Роналду на тренировках «Юве»: первый приходил, последний уходил, руководил партнерами и быстро завоевал капитанскую повязку.

В 2013-м жители Тувалу решили собрать сборную, чтобы поехать туром к другим маленьким государствам Океании. В команду позвали граждан, которые вырвались на большую землю, и взяли лучших из тех, кто остался. Играть за сборную страны – мечта для Этимонти. В этот момент Тимуани работал на заводе, который дал ему отпуск только на полтора месяца. В результате лучший игрок команды уехал из сборной по середине тура. Этимонти не был зол или обижен: защитник вкалывал на фабрике и улыбался – он вспоминал, что стал лучшим бомбардиром в Кубке Тувалу. Так или иначе, он воплотил мечту, несмотря на тяжелую жизнь.

Этимонти Тимуани на футбольном полеGetty Images

В 2012-м Тувалу отобралось на Олимпиаду в Лондоне и отправило трех человек. Этимонти загорелся новой идеей: поучаствовать в Играх. Но тут же столкнулся с кучей проблем: сборная Тувалу не сможет отобраться на олимпийский турнир, а если сможет – у страны нет денег, чтобы везти столько народа в Рио. Этимонти немного пораскинул и нашел выход: к играм за «Тофагу» и работе на заводе атлет добавил спринтерские тренировки. Отправить на Олимпиаду одного человека Тувалу в состоянии. И Тимуани со крипом прошел квалификацию.

МОК не замечал Тувалу до 2007 года. Поэтому после церемонии открытия Этимонти сказал: «Я приехал, чтобы представить мою страну. Чтобы показать, как там Тувалу, где вообще Тувалу». Вместе с ним в делегации приехал Туфона Панапа, секретарь министерства образования, молодежи и спорта Тувалу. «Мы одна из самых маленьких стран, и он делает нас больше. Он один из лучших атлетов в Тувалу. Да их всего один или два. Так он точно один из лучших», – иронизировал Панапа.

На предварительных забегах в 100-метровках в Рио участвовали 22 спортсмена. Только у трех из них лучшее время было больше 11 секунд. У Этимонти личный рекорд составлял 11,8 секунды, и он был самым медленным. За год до этого он пытался пробиться на чемпионат мира в Пекине, но не прошел предварительный раунд.

Этимонти Тимуани несет флаг в РиоGetty Images

В этот раз Тимуани приготовился – купил новые кроссы небесно-голубого цвета. Пистолет рефери дал старт, и бегуны рванулись. Этимонти быстро остался позади, пришел последним и не пробился в основное соревнование. Но он улыбался: атлет показал свое лучшее личное время – 11,7, а затем подошел и пожал руку самому Усейну Болту.

В 2019 году Этимонти исполнилось 28 лет, он один из самых известных жителей Тувалу, где и так все знают друг друга в лицо. Ему пришлось закончить футбольную карьеру и пойти на работу в местный пенсионной фонд, потому что нужно что-то есть. Но Тимуани не унывает, собирается на Олимпиаду-2020 и знает, что ему ничего не помешает. Ведь вся его жизнь – ответы на бесконечные «но». Родился в глуши, но стал футболистом. Не мог играть за сборную из-за завода, но стал лучшим бомбардиром клуба. Был очень плохим бегуном, но дошел до самого Болта. Ничего не добился на Олимпиаде, зато о его стране узнали. Люди сидят в уютных квартирах и жалуются на жизнь. А в это время где-то в тихоокеанской деревне Этимонти Тимуани улучшает личный рекорд и улыбается.

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