Карьера Ярослава Ракицкого в сборной Украины теперь официально закончилась. Защитник «Зенита» после переезда в Россию мгновенно был вычеркнут даже из списка претендентов на место в национальной команде. Режима ожидания у 30-летнего футболиста хватило на год.

«10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

Для меня было честью защищать сборную своей страны, побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета флага на международной арене», – написал Ракицкий в инстаграме.

Вызов в сборную спустя месяц после дебюта

Воспитанник «Шахтера» дебютировал за главную команду горняков в августе 2009 года – после перехода Дмитрия Чигринского в «Барселону» Мирча Луческу неожиданно сделал ставку не на опытных Чижова или Ищенко, а на 20-летнего парня из Першотравенска. Головокружительный взлет продолжился уже через месяц – Алексей Михайличенко вызвал его в национальную команду на отбор к ЧМ-2010. Первый матч у Ярослава получился запредельным классным – он отыграл всю игру с Англией, а Украина победила со счетом 1:0.

Ярослав РакицкийGetty Images

Ракицкий участвовал в обоих стыковых матчах против Греции, но сборная после нулевой ничьи минимально уступила дома и в ЮАР не поехала. Тем не менее, по итогам первого взрослого сезона Ракицкий стал вторым в голосовании на украинского игрока года (никогда более Ярослав в тройку не попадет), вошел в список 33 лучших игроков страны (и будет в нем семь лет подряд до закрытия премии), а также был признан лучшим молодым игроком по версии читателей «UA-Футбол».

Символическая сборная молодежного ЧЕ и единственный матч на домашнем Евро-2012

Будучи заигранным за главную национальную команду, Ракицкий по возрасту еще подходил для молодежки. Павел Яковенко выборочно вызывал Ярослава на матчи отбора и естественно взял игрока «Шахтера» на финальный турнир Евро-2011. Украина там заняла последнее место в группе с Англией, Чехией и Испанией, хотя и взяла очко в игре с британцами. Несмотря на не самое яркое выступление команды, Ракицкого включили в символическую сборную турнира – единственного из Украины. Туда же, например, попали Давид де Хеа, Кайл Уокер, Хави Мартинес, Андер Эррера, Кристиан Эриксен, Хуан Мата, Джердан Шачири, Дэниэл Старридж.

Спустя год против некоторых из них Ракицкий сыграл свой единственный матч на Евро-2012. Олег Блохин поставил Ярослава на решающий матч группы против Англии (да, опять она). Гол Руни окончательно похоронил шансы желто-синих на плей-офф, но и команда, и Ракицкий оставили крайне приятное впечатление.

Ярослав РакицкийGetty Images

Через четыре года Ракицкий наоборот сыграл в первых двух матчах на чемпионате Европы, но не принял участие в третьем. Правда, это никак не повлияло на результат: Украина проиграла все три матча группы и первой официально лишилась шансов на плей-офф.

Отказ петь гимн и подозрения в симуляциях травм

Никто никогда не ставил под сомнение топовый статус Ракицкого среди украинских защитников, но отношения с болельщиками у футболиста всегда были непростыми. Одной из главных претензий еще до конфликта России и Украины был отказ петь украинский гимн. Узнать причину так и не получилось. На прямой вопрос в одном из интервью Ракицкий ответил: «Зато моя жена поет». В другом разговоре Ярослав рассказал, что вместо пения настраивается на матч. В любом случае после 2014 года проблема только усугубилась: пока партнеры затягивали «Ще не вмерла…», Ракицкий стоял молча.

«Мы не говорили в сборной на тему того, что Ракицкий не поет гимн. Возможно, ребята подкалывали, но чтобы конкретно и жестко – такого разговора не было. Это личное дело каждого. Один может кричать, что патриот, петь гимн громче всех, целовать трезубец, при этом быть полным быдлом. А патриотизм для понтов», – рассказывал футболист сборной Артем Федецкий.

Другая претензия – странные травмы, таинственно появляющиеся перед не самыми важными матчами и исчезающие сразу после игр сборной. Только в сезоне-2011/12 защитник таком образом пропустил сразу три матча, причем уже в следующих играх чемпионата (спустя три-четыре дня) снова был в строю. После тенденция продолжилась: Ракицкий практически не играл в товарищеских матчах, но стабильно играл в официальных. Подобная бережливость явно не добавляла очков лидеру «Шахтера».

Переход в «Зенит» – конец карьеры за сборную

Ракицкий за все пять лет конфликта на Донбассе практически никак не комментировал отношения между Украиной и Россией, да и вообще сторонился медийного пространства. На каналах «Футбол», подконтрольных владельцу «Шахтера» Ринату Ахметову, побывали практически все игроки донецкого клуба. Все, кроме одного. Молчание Ярослава и так воспринималось двусмысленно, а переезд в Россию добил репутацию.

Сразу после трансфера в «Зенит» в твиттере ультрас «Шахтера» появилась запись: «Рак, выбор не одобряем. Но за прицелы, оптику, спальники и другие вещи спасибо!» Было ли это осознанной провокацией или нет – непонятно, но через пару дней твит был удален. Многие на Украине восприняли переход в российский клуб как предательство. «При сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов», – сказал Федецкий сразу после перехода.

Уже через несколько дней ведущий телеканала «2+2» Игорь Цыганык озвучил то, что было и так понятно: «У Федерации футбола Украины есть четкое убеждение, что Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины. Про Ракицкого нам надо просто забыть». В марте тренер сборной Андрей Шевченко официально заявил, что вопрос исчерпан и попросил больше не задавать вопросов о Ракицком.

Ярослав РакицкийGetty Images

Были и те, кто высказывался о переходе намного спокойнее. «Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор», – заявил один лучших футболистов сборной Евгений Коноплянка. А экс-игрок «Шахтера» Евгений Селезнев и вовсе заявил, что Ракицкого «ушли» из клуба: «Я не считаю, что Ракицкий допустил ошибку. Не в политическом плане. Человека просто убрали из «Шахтера». Куда ему идти, на улицу? Если нет вариантов? Или заканчивать с футболом? Сделали все для того, чтобы он ушел».

Тем не менее, больше Ракицкого в сборную так и не вызвали. Домашний матч против Чехии в Лиге Наций в октябре 2018-го стал последним в майке с трезубцем для Ярослава. 54 матча, четыре гола и три ассиста. На этих цифрах застыла карьера защитника в национальной команде.

Надо признать, что сборная Украины и без Ракицкого легко вышла на Евро-2020 – в семи матчах команда Андрея Шевченко пропустила всего два мяча. «Ракицкий – сильный игрок, но сборная обошлась своими силами, появились футболисты, которые больше оправдывают доверие. Ну а Ярослав будет больше сконцентрирован на «Зените», останется больше сил на клуб», – прокомментировал экс-игрок «Зенита» и сборной Украины Александр Горшков корреспонденту Eurosport.ru. Ярославу действительно тоже жаловаться не на что – золото чемпионата России с «Зенитом» в сезоне прошлом, уверенное лидерство в сезоне нынешнем. Все получили то, что хотели.

«Мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол – это политика», – прокомментировал завершение карьеры в сборной Ракицким Евгений Левченко. Хорошо ли, что политика лишает команду одного из лучших своих игроков – в соседней стране уже давно ответили на этот вопрос весьма однозначно.

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