Голы: Ал. Миранчук 12' – Рэмзи 3', Коста 90+3'

Что нужно знать: после тяжелой победы в Турине «Ювентус» приехал в Москву за окончательной фиксацией первого места в квартете D, но опять напоролся на гений Семина. Шок, но «Локомотив» после привоза Гилерме почти целый тайм давил «старую синьору», а потом занялся привычным удержанием. В этот раз обошлось без подвигов Дибалы, но его роль на третьей добавленной минуте взял на себя Дуглас Коста.

Что нужно увидеть: Хабиба Нурмагомедова на трибунах «РЖД-Арены» и то, как его встретили.

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«Локомотив» пропустил в добавленное время и снова проиграл «Ювентусу»

Цифры матча: 360. Некоторые болельщики «Локомотива» заплатили около трети миллиона рублей за билеты на матч с «Ювентусом», но на стадион не попали.

1. «Ювентус» первым в розыгрыше-2019/20 квалифицировался в плей-офф.

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Голы: Левандовский 69', Перишич 89'

Что нужно знать: «Бавария» осталось без Ковача, коуча, но не осталась без голов Левандовского в домашнем матче против «Олимпиакоса». Если на выезде грекам напихали трешку, то на «Альянц Арене» из 27 ударов вообще и 10 в створ в голы конвертировался только выстрелы Левандовского и Перишича. А греки на голевые подвиги особо и не расчитывали – 35% владения, и 3+0 по ударам и ударам в створ.

Что нужно увидеть: быстрейший гол Перишича.

Цифры матча: 2. «Бавария» поддержала «Юве» и тоже вышла в 1/8 финала.

3. Роберт Левандовский стал третьим игроком в этом розыгрыше ЛЧ, который забил в первых четырех турах. До этого тем же отметились Эрлинг Холанн и Мемфис Депай.

33. Иван Перишич потратил на гол в ворота «Олимпиакоса» чуть больше полминуты.

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Голы: Пашалич 49' – Стерлинг 7'

Что нужно знать: экс-игрок московского «Спартака» закинул голешник в ворота «Сити», который играл в розово-желтой форме и сменил в перерыве кипера. Вместо Эдерсона выскочил Браво и пропустил спустя четыре минуты. Дальше чилийский кипер еще и удалился, а в ворота «горожан» вышел Кайл Уокер. И вот он удержал для парней Пепа относительно хороший результат.

Что нужно увидеть: позорное исполнение пенальти от Габи Жезуса.

Цифры матча: 14. Только Левандовский забил в этом сезоне больше Стерлинга. У поляка 21 банка, а у англичанина всего 14.

1. Браво – первый кипер в истории ЛЧ, который удалился после выхода на замену.

1. У Уокера больше сэйвов за матч, чем у Эдерсона и Браво вместе взятых.

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Голы: Партей (А) 41', Фолланд 55' – Мората 90+4'

Что нужно знать: Немцы, которые в первых трех турах набрали 0 очков, внезапно собрались с силами, захватили на свою сторону Партея и перегнули «Атлетико». Банда Симеоне сподобилась на гол только в самом конце, поэтому теперь отстает от «Ювентуса» (10 очков) на 3 очка. У «Локомотива» (идет третьим) и «Байера» (четвертым) по 3 балла.

Что нужно увидеть: гениальный голешник Партея в свои ворота. Просто чума.

Цифры матча: 4. Дамир Скомина выписал 4 картона за 10 секунд после потасовки в штрафной «Атлетико».

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Голы: Петкович 25', Иванушец 83', Адеми 89' – Патрик 13', Мораес 90+3', Тете (П) 90+8'

Что нужно знать: самый горячий матч дня прошел в Загребе. Две красных карточки, триумф «Динамо» к окончанию основного времени и феерический камбэк «Шахтера», благодаря пенальти, который заработал прибежавший в штрафную Пятов.

Что нужно увидеть: желательно все, но геройство Пятова особенно.

Цифры матча: вам что, цифр на табло мало?

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Голы: Икарди 22'

Что нужно знать: «ПСЖ» сделал очевидное. А кто-то ждал осечки парижан еще и в домашнем матче? Они, кстати, тоже вышли в плей-офф.

Что нужно увидеть: ничего. Вся интересность была в других играх.

Цифры матча: 0. Парижане в этом розыгрыше еще не потеряли ни балла.

0. Кейлор Навас в 4 матчах группового этапа не пропустил вообще ничего.

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Голы: Родриго 4', 7' 90+2', Рамос (П) 14', Бензема 45', 81'

Что нужно знать: Марсело и Родриго сделали результат уже к седьмой минуте, а потом мадридцы окончательно скрасили впечатление от неудач последних недель.

Что нужно увидеть: пособие для Смолова, как исполнять пенальти паненкой от Серхио Рамоса.

Цифры матча: 18 лет и 301 день. Родриго стал самым молодым бразильским автором гола в ЛЧ.

15. У Карима Бензема есть голы в 15 розыгрышах ЛЧ подряд. Такое покорялось только Лео Месси.

50. Всего у французского форварда «Реала» 50 мячей во всех розыгрышах ЛЧ.

2. Родриго стал вторым самым молодым автором хет-трика в истории ЛЧ. Быстрее успевал только Рауль.

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Голы: Ло Сельсо 34', Сон 57', 61', Эриксен 85'

Что нужно знать: фанаты сербов опять показали чумовой перфоманс, а игра была скучной на всем протяжении, но гол Ло Сельсо с запасом покрыл все недостатки. А еще Сон добавил простейший гол, который отпраздновал извинением перед Андре Гомишем. А потом еще один. Эриксен, кстати, тоже на табло отметился.

Что нужно увидеть: полный коллапс перед голом Ло Сельсо. Просто включите.

Цифры матча: 5. Сон заколотил в первых турах 5 мячей, но даже такая результативность не обеспечила ему место в топ-3 лучших бомбардиров. У Стерлинга те же 5 мячей, но ассистов на один больше.

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Лютая резня «Челси» и «Аякса», нули «Барсы» и кошмар «Зенита». Все самое сладкое из ЛЧ вторника

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