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Платини намерен взыскать с УЕФА 7,2 млн евро

Платини намерен взыскать с УЕФА 7,2 млн евро
Eurosport

35 мин. назад

Кажется, не обойдется без суда.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини намерен взыскать с организации 7,2 миллиона евро.

По информации AFP, 64-летний француз хочет через суд добиться выплаты задолженности по зарплате (5,5 млн евро) и премиальных, положенных по контракту.

  • 6 октября истек срок отстранения Платини от футбольной деятельности, он хочет вернуться на одну из должностей.
  • В 2015 году вместе с тогдашним главой ФИФА Йозефом Блаттером он был отстранен за участие в коррупционном скандале.

Платини освобожден из-под стражи. Экс-главу УЕФА допросили о Евро-2016, ЧМ в России и ЧМ в Катаре

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