Ставка: ничья за 3,58

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»Getty Images

Прогноз на первый взгляд абсурдный, но если отключить снобизм, то станет очевидно – английские гранды спокойно распишут ничью в очной встрече и пойдут дальше громить шеффилды и уотфорды.

Почему? Во-первых, «Ливерпуль» элементарно не проигрывает на «Энфилде» – отбрасываем один исход. Во-вторых, мерсисайдцы потратили кучу сил в ЛЧ, в то время как «Сити» спокойно попинал мячик в Италии – победа хозяев тоже улетает в мусорную корзину.

Кроме того, Клопп не будет рисковать (помнит про поражение в прошлом сезоне), но и Пеп не полезет за победой любой ценой: ему невыгодно, чтобы чемпионская гонка завершилась уже в ноябре.

Очевиднейшая ничья. Жми сюда, если хочешь утроить капитал

Ставка: меньше двух голов за 1,9

То ли букмекеры что-то знают, то ли это конкретнейший валуй. У «Рубина» три 0:0 в трех последних турах, у «Динамо» – пять матчей подряд с маленьким тоталом. В очных играх все аналогично – за десять последних встреч эти клубы пробили ТБ 2,5 всего один раз, причем еще в 2016 году.

Этот коэффициент выглядит крайне подозрительно – видимо, его дали под возврат. Но если учесть, что камбэк средств на счет – худший из сценариев, почему бы не сыграть? Переходи по ссылке, если опять ждешь засухи от величайшего рок-н-ролльщика Романа Шаронова

Ставка: победа гостей с форой «плюс два» за 1,82

Эрнесто ВальвердеGetty Images

Игроков «блауграны» по-человечески жаль. В прошлом сезоне они демонстративно проиграли Кубок, чтобы руководство наконец заметило: тренеришку Вальверде пора снимать. Но нет – каталонские боссы зачем-то оставили Эрнесто. Теперь команда сливает «Леванте» и катает ничейку со «Славией», но коуч все равно держится за самое теплое место в жизни.

Вероятно, чтобы Вальверде наконец вышвырнули, Месси и его корешам придется проиграть «Сельте», которая болтается в зоне вылета. Букмекеры в такой исход абсолютно не верят, но это тоже замечательно – можно взять фору на андердога и вообще не переживать за ставку.

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Ставка: победа гостей с форой «плюс один» за 1,9

Джейдон Санчо и Джером Боатенг в матче «Бавария» – «Боруссия Дортмунд» Getty Images

В Мюнхене вовремя избавились от Нико Ковача, но затянули с назначением следующего физкультурника. Даже удивительно, что на вин хозяев дают смешной коэффициент 1,56 – в конторах что, забыли, как Дортмунд распял «Интер» в Лиге чемпионов?

Чисто психологически «Боруссия» сейчас в разы бодрее и здоровее вечных доминаторов Бундеслиги – можно было бы брать даже непоражение гостей, но грамотнее все же остановиться на форе. Во-первых, там тоже годный кэф. Во-вторых, Левандовский свое все равно закатит. Так что жми на ссылку и анализируй линию – сразу поймешь, что ничего адекватнее там нет.

А еще:

– «Ростов» Валеры Карпина размозжит «Тамбов» – скажется и злость после «Краснодара», и отсутствие тренера у гостей, и лигочемпионские амбиции ростовчан. «Минус один» за 1,99 зайдут еще в первом тайме – главное, чтобы потом южные пацаны не расслабились, как неделю назад. 9 ноября, 16:30.

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