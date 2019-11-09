Фанаты «Аль-Садда» на матче против «Катара СК» потребовали уволить главного тренера команды Хави Эрнандеса.

К перерыву встречи команда уступала 0:2, и игроки направлялись в подтрибунное помещение. На кадрах телетрансляции слышно, как фанаты скандируют: «Хави аут». Такая мотивация не слишком помогла коллективу – во втором тайме клуб пропустил еще один мяч и разгромно проиграл.

Дела у команды не очень: «Аль-Садд» идет на четвертой строчке (и тут Венгер), уступая лидеру уже 11 очков.

Хави – легенда «Барселоны» и сборной Испании.

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