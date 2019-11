Чемпион Европы из Киева играл против Пеле и Гарринчи. На пенсии он стал физруком завода и грузчиком

В «Побеге из Шоушенка» есть душераздирающая сцена, которая называется Brooks was here. Старик Брукс 50 лет провел в тюрьме, вышел на свободу и не справился с ней. Ему было некуда пойти после Шоушенка, мир изменился и не ждал старика. Поэтому бедный Брукс просто влез на стол, продел в голову в петлю и оттолкнулся. Все, что осталось от него – надпись на косяке Brooks was here – «Здесь был Брукс». После распада СССР многие люди старшего поколения оказались в подобной ситуации: мир, который они знали всю жизнь, рухнул, а в хаосе нового для них не нашлось места. С петлей на шее мог закончить любой. Даже чемпион Европы и СССР, легенда «Динамо» Киев, уважаемый тренер Юрий Войнов.

Юра родился в рабоче-крестьянской семье: в 30-х нужда и голод прогнали родителей будущего футболиста с полей Рязани на завод в Москву. Сын готовился к той же карьере: восемь классов школы, ремесленное училище, конвейер. Три года Войнов пахал на фабрике, а потом играл в составе заводской команды «Зенит», относившейся к оборонному спортобществу. Мытищинская команда выиграла чемпионат Подмосковья, а перед Войновым встал вопрос о службе в армии. Знакомые в «Зените» помогли Юрию: свели с людьми из главной команды, он им понравился и уехал в Ленинград, чтобы играть в Высшей лиге в 19 лет.

В 1954-м в СССР на товарняк приехала сборная Венгрии, которая чудом проиграла Германии в финале ЧМ. Венгры привезли всех ферзей: Грошич, Божик, Цибор, Хидечкутти, Закариаш, Кочиш и, конечно, Пушкаш. Как раз дебютанту Войнову и выпало опекать легендарного бомбардира.

«Я был правым полузащитником, Пушкаш – левым полусредним, поэтому наше противостояние оказалось неизбежным. Я не отходил от Пушкаша ни на шаг, но особых хлопот он мне не доставил. Возможно, знаменитый венгр, в отличие от меня, особого значения этому товарищескому матчу не придавал», – вспоминал Войнов.

Войнов страдал от хронического бронхита, врачи советовали переехать на юг. В то же время Юрия засыпали предложениями московские клубы – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» хотели выносливого хава. Но Войнов познакомился с тренером «Динамо» Киев и договорился о переходе.

«Никаких контрактов у футболистов с клубами тогда не было и в помине, я написал заявление об уходе из «Зенита» и со спокойной душой купил билет на поезд Ленинград – Киев. Никак не думал, что этот переход будет стоить мне столько нервов», – удивлялся Юрий.

Для того времени подобный трансфер был неслыханным скандалом: руководство федерации футбола СССР возмутилось, что от предложений московских клубов отказались в угоду украинскому. Войнова дважды вызывали в Москву и убеждали одуматься. Довод о проблемах со здоровьем чиновники не воспринимали. Когда пиджаки поняли, что футболист не согласится, ему начали угрожать.

«Председатель федерации футбола Валентин Гранаткин пригрозил годичной дисквалификацией. Ни одной юридической зацепки для этого не нашлось. Наказали иначе, более изощренно: вывели из состава сборной СССР», – рассказывал Войнов. Бан выпал как раз на Олимпиаду-56 в Мельбурне, на которой футбольная сборная СССР забрала золото. Дополнительной причиной для дисквалификации стал развод футболиста: «По нормам советской морали считалось, что человек с такой подмоченной репутацией не может защищать честь Родины на Олимпийских играх. Сейчас это даже не смешно – просто средневековая дикость», – поражался футболист. Официально власть назвала такую причину: игровой спад из-за перехода в новый клуб. Никто из партийных лицемеров даже представить не мог, что через год Войнов попадет в сборную мира.

На ЧМ-58 сборная СССР рубилась с Бразилией. Это был дебют красной команды на мундиалях, но команда добралась до четвертьфинала. За пять дней советы сыграли с Англией, Бразилией и Австрией, вышли в плей-офф и проиграли Швеции. В игре с бразильцами Войнову, Нетто и остальным противостояли Гарринча, Диди, Вива и 17-летний восходящий идол Пеле. После возвращения домой с турнира Войнов узнал, что попал в символическую сборную чемпионата мира и очень удивился. А через несколько месяцев те же люди, что банили Войнова на год от участия в сборной, выдали ему звание заслуженного мастера спорта. В то время его получали только по-настоящему топовые футболисты, которые страшно гордились им и всюду носили значок.

Пик карьеры Войнова выпал на 60-й и 61-й годы. Сначала сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы. В финале советы обыграли Югославию, а победную атаку, в которой Виктор Понедельник приговорил соперников, начал как раз Юрий Войнов.

После финала сборную СССР под присмотром чексистов чествовали в ресторане на Эйфелевой башке. Сантьяго Бернабеу при всех пытался переманить Понедельника, Яшина и других в «Реал», но футболисты отказались. За победу им вручили призовые от ФИФА – 200 долларов. По возвращении с праздника все заработанные деньги спортсмены сдали руководству.

А в 1961-м Войнов уже капитанил ставшим родным «Динамо», оставаясь единственным киевским сборником. «В те времена сборная СССР была для игроков киевского «Динамо» несбыточной мечтой. Поэтому Войнова каждый сильно уважал, для нас он был примером для подражания. Не только на футбольном поле, но и в жизни. Юра всегда был красиво одет, подстрижен, при галстуке, чрезвычайно аккуратен, не пил и не курил. Мы понимали, что коль капитан себя так ведет, то и мы не должны позволять себе быть хуже», – делился одноклубник и друг Войнова Андрей Биба.

В результате в 1961 году «Динамо» Киев выиграло чемпионат СССР – впервые у лиги был немосковский чемпион, а Войнов впечатал свое имя в историю клуба. Но в то же время Юрию было уже за 30. В те годы руководство лиги вынуждало тренеров делать ставку на спортсменов моложе, и вне зависимости от формы ветеранов на четвертом десятке переводили в тренеры. В 1964-м, когда Юрию исполнилось 33, тренер «Киева» Виктор Маслов предложил ему место тренера-селекционера. Но Войнов всегда хотел быть или первым, или никем. Поэтому он отказался и без опыта тренерской деятельности возглавил «Черноморец» из Одессы. За собой Юрий привел таких же стариков – Каневского, Базилевича и Лобановского. Сходу киевляне вывели одесситов в Высшую лигу и пробились в полуфинал Кубка СССР.

Но дальнейшего тренерского роста не случилось: все места в топ-клубах СССР (само собой, московских) были заняты, а кандидаты на случай вакансии выстроились в очередь годы назад. Поэтому Войнов работал в «Судостроителе», «Шахтере», СКА Киев и других незаметных в то время клубах. А потом случился декабрь 1991-го, и СССР распался.

Войнову как раз исполнилось 60 лет. Он готовился к пенсии, а получил пинок под зад – его сбережения сгорели вместе со страной, которую он представлял.

«Жизнь заставила. Моя пенсия составляет 49 гривен 86 копеек (около 25 долларов на то время). Жена получает такие же деньги. На них даже впроголодь невозможно прожить. Поначалу еще кое-как перебивался, играя за ветеранов, но возраст брал свое. В общем, положение – хоть в петлю лезь», – со слезами говорил Войнов.

Мир изменился и не ждал старика. В итоге больной хроническим бронхитом Юрий Николаевич пошел тренировать местную заводскую команду. А когда деньги кончились и у нее, Войнов пришел на овощебазу и попросил принять его хоть кем. Взяли грузчиком. На седьмом десятке чемпион Европы и СССР, звезда «Динамо» Киев таскал тюки с картошкой и капустой и думал о самоубийстве.

Но нашлись те, кто не забыл заслуги ветерана. Григорий Суркис, Александр Бандуренко и Валерий Мирской на тот момент занимались организацией ПФЛ Украины. Когда зашла речь о кандидате на место главного инспектора матчей, партнеры вспомнили о страдающем ветеране. «К счастью, нашлись нормальные порядочные люди, которые вытащили меня из петли. Я бесконечно им признателен», – говорил Юрий Николаевич.

Новая работа дала импульс к жизни, и на ответственной должности Войнов будто проснулся от спячки. «Работа мне не в тягость, а в радость. В командировки жена собирает меня совершенно спокойно, а когда возвращаюсь, обязательно готовит на обед что-нибудь вкусненькое», – после тяжелых 90-х чемпион Европы радовался даже простым жизненным пустякам.

В 2003-м Войнову диагностировали аденому. Одни врачи советовали операцию, другие отговаривали – на восьмом десятке наркоз вдвойне опасен. Но чемпион и лидер по духу Юрий Николаевич рискнул. Через три месяца после операции его не стало.

Его друг Андрей Биба вспоминал о Войнове как о человеке с огромной волей. «Даже если Юре и бывало плохо, он никогда не жаловался, никому об этом не говорил. Насколько мне известно, он всегда находил возможности для того, чтобы содержать семью».

