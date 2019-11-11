Двойной перелом ноги или челюстно-лицевая травма. Угадай, чем закончился эпизод

Квизы

Перелом ноги Андре Гомиша в матче между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» вызвал истерику у Хынмин Сона, который плакал в раздевалке до окончания матча, взорвал соцсети и спровоцировал воспоминания о худших травмах в истории футбола. Ниже тест, в котором собраны крайне неприятные футбольные эпизоды, в которых нужно понять продолжение.

Совет: если трапезничаете, то лучше ненадолго прекратите. Может вызвать неприятные ощущения!

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