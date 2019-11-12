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Герой мемов, встречался с дочерью Берлускони. Что стало с лучшими молодыми игроками разных лет?
Не все таланты из этого списка раскрылись по полной.
Титул Golden Boy вручают с 2003 года. За это время в список номинантов попадали крутые и очень крутые футболисты, но награду получали только достойнейшие. А вот потом карьеры лучших молодых футболистов складывались совсем по-разному. Попробуй угадать, кто и как раскрылся после получения приза.
Обладатели Golden Boy с 2013-го года в хронологическом порядке: Поль Погба, Рахим Стерлинг, Антони Марсьяль, Ренату Саншиш, Килиан Мбаппе, Маттейс де Лигт.
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