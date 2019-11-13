Легенда сборной Колумбии Фаустино Асприлья убедил киллера не убивать вратаря сборной Парагвая Хосе Луиса Чилаверта после матча отбора к ЧМ в 1997 году.

Та встреча выдалось жаркой, игроки не раз устраивали разборки. В одной из стычек Асприлья заехал Чилаверту по голове. Судья не стал разбираться и выписал обоим игрокам по красной карточке. Тот матч закончился победой Парагвая со счетом 2:1, что очень расстроило одного из колумбийских фанатов.

Как вспоминает Асприлья, после игры в его номер отеля позвонил неизвестный и сообщил, что собирается убить Чилаверта. «Ты сумасшедший? Ты уничтожишь колумбийский футбол. Все, что происходит на поле – остается на поле», – сказал киллеру Фаустино. Его слова приводит BBC.

Колумбийские болельщики действительно способны на подобное. Защитник сборной Андрес Эскобар забил в свои ворота в матче ЧМ-1994 против США (1:2), что привело к вылету колумбийцев. Спустя 10 дней он был застрелен на родине. Убийца Умберто Муньос при каждом выстреле кричал «Гол».

Асприлья забил 20 мячей в 57 матчах за национальную команду.

В 1993 году колумбиец стал шестым лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

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