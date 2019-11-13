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Футболистка года FIFA: «Любой игрок, которого не бесит расизм, является частью проблемы»
Безразличие – тоже преступление.
Капитан женской сборной США по футболу и лучшая футболистка 2019 года по версии FIFA Меган Рапино выразила радикальное мнение на тему расизма в спорте.
Футболистка считает, что в нынешних реалиях отмалчиваться на тему расизма просто преступно, а нейтральное отношение неприемлемо: «Любой игрок, которого не бесит расизм, является частью проблемы».
- 34-летняя футболистка – двукратный чемпион мира в составе сборной США.
- Также в ее активе золото Олимпиады-2012.
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