Капитан женской сборной США по футболу и лучшая футболистка 2019 года по версии FIFA Меган Рапино выразила радикальное мнение на тему расизма в спорте.

Футболистка считает, что в нынешних реалиях отмалчиваться на тему расизма просто преступно, а нейтральное отношение неприемлемо: «Любой игрок, которого не бесит расизм, является частью проблемы».

34-летняя футболистка – двукратный чемпион мира в составе сборной США.

Также в ее активе золото Олимпиады-2012.

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