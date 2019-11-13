Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вышел на работу в ФИФА – француз возглавил отдел организации по глобальному развитию футбола.

Начиная с 13 ноября Венгер будет контролировать развитие как мужского, так и женского футбола, и участвовать в процессах, связанных с IFAB – эта международная организация занимается введением и регулированием футбольных правил.

Вдобавок 70-летний француз уделит особое внимание обучению тренеров и внедрению бывших игроков в футбольный менеджмент.

Венгер возглавлял «Арсенал» в 1996-2018 гг. и трижды побеждал в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что француз может возглавить «Баварию».

«Бавария» заявила, что Румменигге отказал Венгеру в работе. Арсен все отрицает

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