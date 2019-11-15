Бросил жену с тремя детьми, отказался от «Барселоны». Что стало с «Шахтером», взявшим Кубок УЕФА?

Квизы

Последний розыгрыш Кубка УЕФА стал по-настоящему триумфальным для украинского футбола. В полуфинале между собой играли киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», а «горняки» впоследствии выиграли турнир.

Тот состав оранжево-черных запомнился крутыми бразильцами и решительными парнями с Балкан, сдобренными крутейшими украинцами. А что стало с той командой после триумфа? Ниже – 11 вопросов, которые помогут об этом вспомнить.

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