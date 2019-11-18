Бывший президент УЕФА Мишель Платини критически высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«VAR не решает проблемы, а лишь откладывает их решение. Я против VAR, на мой взгляд, эта система – просто красивая хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого», – цитирует Платини Rai Sport.

В 2015 году Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции.

Тогда же арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от любой футбольной деятельности на 8 лет. Позже срок отстранения был сокращен, 8 октября 2019 года дисквалификация функционера истекла.

«VAR – кусок дерьма». Тренера загребского «Динамо» порвало после упущенной победы над «Шахтером»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android