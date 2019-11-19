Лейла Анна-Ли – 36-летняя журналистка из Лондона. Ее мама из Бразилии, и Лейла чтит южноамериканские корни – возможно, поэтому она постоянно работает с Неймаром и даже тусовалась на его дне рождения. Помимо Нея девушка брала интервью у Гвардиолы, Кака, Дель Пьеро, Марсело, Месси, Роналду, Тер Штегена, Гётце, Погба, Лэмпарда, Бекхэма и других крутейших футболистов.

После этих кадров нетрудно догадаться, почему Анна-Ли легко находит общий язык со звездами игры – несмотря на то, что возраст девушки близится к пятому десятку, она в великолепной форме. Убедись сам.

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