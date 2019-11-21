Защитник бразильского клуба исполнил самый нелепый пенальти в истории и лишил команду кубка

«Куяба» по пенальти обыграл «Пайсанду» в финале бразильского Кубка Верди. Исход игры решил пенальти в исполнении Каика Оливейры в послематчевой серии.

Возможно, это худший удар с точки в истории. По крайней мере, фейлы Рамоса и Дзадзы блекнут на фоне этого кошмара – игрок взял очень длинный разбег, в течение десятка секунд неспеша приближался к мячу, отступил от него на шаг и пульнул мимо ворот.

Во-первых, не ясно, для чего было это шоу, а во-вторых, возможный гол должны были бы отменить: по правилам FIFA игрок не может останавливаться и уж тем более отходить от мяча при пробитии пенальти.

«Куяба» выиграл серию со счетом 5:4.

На счету Оливейры единственный промах его команды.

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