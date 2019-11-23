Британское издание Daily Star опубликовало откровения девушки, работающей в сфере эскорт-услуг: она утверждает, что ее нанял «известный футболист, выступающий в Европе».

По словам Анны (именно так зовут эскортницу), футболист обратился за ее услугами, так как был не в состоянии признаться своей девушке, что у него есть сексуальные фетиши. Девушка утверждает, что у нее и спортсмена никогда не было классического секса – зато он был готов заплатить кучу денег, чтобы просто «облизать ее ноги».

Первая встреча пары прошла в одном из отелей Мюнхена – там девушка позволила футболисту сделать ей массаж и удовлетворила его страсть к фут-фетишу. «Он не был типичным футболистом в моем представлении. Он принимал наркотики и часто пил алкоголь. Ему нравилось, когда я доминировала над ним и унижала его.

Он разрешал мне делать все, что угодно: бить, использовать фаллоимитатор, использовать его вместо туалета, сидеть на лице, чтобы он не мог дышать. Плевать на него, смеяться над ним, пока он лизал мои ноги, а еще игнорировать его, когда он красил мне ногти.

Мужчины, которые позволяют доминировать над ними, кажутся мне лузерами. Но, на самом деле, он просто съехавший с катушек чувак, у которого много денег и который не может справиться с успехом. В один момент он решил заказать другую девушку, так как со мной уже не могло быть ничего нового.

Я справлюсь с этим, это нормальная ситуация для бизнеса. Да, мне нравится, когда я нахожу идиота, с которым не нужно заниматься сексом, но он все равно оплачивает тебе роскошную жизнь. Но ему можно найти замену, если кто-нибудь предложит еще больше денег. Подобная договоренность куда лучше обычной работы в эскорте, такие ребята, как тот футболист, – это настоящий джекпот», – рассказала Анна.

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